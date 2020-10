Leipzig

Kinder lassen auf der großen Wiese im Mariannenpark Drachen steigen. Ab und an lugt die Sonne hinter den Büschen hervor. Hier lässt es sich gut Verstecken spielen. Und auch der kleine Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Wippe und Co. ist gut besucht. „Wir kommen ganz gerne hierher“, erzählt Mirijam Schneider, die in der Nähe wohnt. Und auch Amadou (34) vergnügt sich mit seinem Sohn Charles (1) auf der Schaukel. Doch der Kinderspielplatz am Rodelberg ist viel zu klein, oftmals ziemlich überfüllt. Eltern haben daher bereits im Vorjahr eine Petition an den Stadtrat eingereicht. Ihr Vorschlag: Ein zusätzlicher Spielplatz könnte auf der Freifläche zwischen der Schwimmhalle Nordost und dem Christlichen Verein Junger Menschen entstehen. Das wird nun geprüft.

„Nächtliche Hinterlassenschaft“ am Rabet

Viele Schönefelder zieht es derweil auch auf den großen Spielplatz am Rabet, wo es mit Kletterspinne, Reifenschaukel, Drehscheibe und Co. deutlich mehr Angebote gibt. Doch da muss man genau aufpassen, dass die Kinder beim Spielen nicht mal eine „nächtliche Hinterlassenschaft“ wie eine Spritze finden. Die Stadtreinigung bemüht sich zwar um einen besonders intensiven Reinigungszyklus. Und schickt auch die gelb-blauen Engel auf Reinigungstour. Häufig kontrolliert wird beispielsweise der Sandboden unterm Klettergerüst. „Dennoch passen wir lieber auf“, erzählt eine Hortnerin, die oft nachmittags hier ist. So richtig erklären kann sie sich nicht, warum der Leipziger Nordosten bei der Bewertung der Sauberkeit von Leipziger Spielplätzen nicht so gut abschneidet. Auf einer Skala von 1 bis 5 erreichten der Nordosten (3,22) sowie West (2,98) die schlechtesten Ergebnisse. Den besten Wert erreichte Mitte mit 2,43.

Der Spielplatz in der Volksgartenstraße, hier mit Jane Bartl (35) und ihrer Tochter Stella Luna (2) ist mit Graffiti beschmiert. Quelle: Andre Kempner

1539 Frauen und Männer aus der Messestadt, die Kinder im Haushalt haben, nahmen an der Umfrage zum „ Familienkompass 2020“ teil. Und die wünschen sich auch Investitionen in Spielplätze – das steht auf der Rangliste nach bezahlbaren Wohnungen weit vorn.

Stadt hat etliche Spielplätze erneuert

Derzeit hat die Stadt Leipzig rund 320 öffentliche Spielplätze im Bestand. Jährlich stehen der Stadt 250 000 Euro zur Verfügung, um Spielplätze zu reparieren und neue zu entwickeln. Das hat der Stadtrat im Jahr 2012 so beschlossen. „Wir achten darauf, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleibt. Wohlwissend, dass dies in der angespannten Haushaltssituation schwierig ist“, sagt Michael Schmidt (Grüne), der den Jugendhilfeausschuss des Stadtrates leitet. 2020 kamen noch einmal rund 700 000 Euro hinzu. Für besondere Einzelprojekte wie beispielsweise die Erneuerung der Skateanlage in der Parkallee in Leipzig-Grünau gibt es außerdem Fördermittel. Der Bike- und Skatepark am Heizhaus wird bis Frühjahr 2021 modernisiert. Neben den Angeboten für Skater wird es dann auch einen Bereich mit Aufenthalts-, Fitness- und Bewegungsangeboten geben.

Weitere Projekte in der Etzoldsche Sandgrube, am Körnerplatz, am Spielplatz Rennbahnweg, im Volkspark Kleinzschocher, am Naturbad Südwest, auf dem Arnoldplatz und der Malachitstraße in Engelsdorf oder im Edengarten Liebertwolkwitz wurden 2019/20 realisiert. Der Sportbereich am Wasserschloss Leutzsch wird derzeit ebenso erneuert wie der Spielplatz in der Mölkauer Schulstraße. Einzelne geplante Vorhaben wie auf dem August-Bebel-Platz in Engelsdorf sowie auf dem Stephaniplatz in Reudnitz-Thonberg konnten allerdings noch nicht umgesetzt werden und müssen auf die nächsten Jahre verschoben werden. Wann, ist derzeit offen.

Stadt konzentriert sich auf Plätze mit hohem Nutzungsdruck

Große Sprünge kann sich die Stadt nicht leisten. Deshalb legt sie den Schwerpunkt auf die bereits vorhandenen Spielplätze im Stadtgebiet. „Vordergründig werden die Spielplätze erneuert, die aufgrund ihres Alters und des baulichen Zustandes einen dringlichen Sanierungsbedarf aufweisen“, erklärt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Ein Schwerpunkt wird auf Spielplätze gelegt, auf denen der Nutzungsdruck besonders hoch ist.“ Geachtet wird dabei darauf, dass die Investitionen möglichst gleichmäßig aufs Stadtgebiet verteilt werden. Was die nächsten beiden Jahre geschieht, bleibt offen. Denn die Verwaltung ist dabei, dem Stadtrat bis Dezember den Entwurf des neuen Haushaltes vorzulegen. Wie hoch der Etat für Spielplätze 2021/22 sein wird, bleibt spannend.

Spielplätze werden regelmäßig gewartet Wie oft werden Spielplätze auf ihre Sicherheit überprüft? Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig ist für 238 städtische Spielanlagen zuständig. Kontrolliert werden die Spielplätze einmal wöchentlich und für stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefährdete Spielplätze ist mitunter sogar eine tägliche visuelle Inspektion erforderlich. Dabei wird eine Sichtkontrolle durchgeführt, um offensichtliche Gefahrenquellen zu erkennen und zu beseitigen, die sich als Folge von Vandalismus, Benutzung oder Witterungseinflüssen ergeben können. Die Mitarbeiter sehen dann, ob Bauteile fehlen, sich Schrauben gelockert haben oder ob der Belag beschädigt wurde. Das kann auch Glasscherben, zerbrochene Flaschen oder Hundekot umfassen, die dann durch die Stadtreinigung Leipzig beseitigt werden. Darüber hinaus findet alle 1 bis 3 Monate eine Funktionskontrolle statt, dabei wird unter anderem der Verschleiß an Ketten, Seilen, Gelenken, Lagern und Materialverbindungen geprüft. Weiterhin erfolgt für die städtischen Spielplätze eine jährliche Hauptinspektion durch geprüfte Sachkundige. Die Hauptinspektion ist die größte Spielplatzprüfung, bei der der allgemeine betriebssichere Zustand von Anlagen, Aufprallflächen, Verankerungen, Fundamenten, Oberflächen festgestellt wird, zum Beispiel Witterungseinflüsse, Vorliegen von Verrottung oder Korrosion, sowie jegliche Veränderung der Anlagensicherheit als Folge von durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten beziehungsweise ersetzten Anlagenteilen. Welche Teile werden besonders oft ersetzt? Diverse Schaukelsitze, Federwipptiere, Slacklines sowie Ersatzteile wie Kugelknoten für Seilverbindungen und Stahlseilglieder für Hängematten gehören zu den Materialien, die häufiger nachbestellt werden müssen, teilweise auch durch Vandalismusschäden. Der Austausch von Teilen hängt aber im Wesentlichen vom Alter, Zustand, Bauweise und Nutzungsdruck ab. An einem 15 Jahre alten Holzspielgerät müssen viele Teile ausgetauscht werden. Ein neues Metallspielgerät bereitet dagegen meist keine Sorgen. Die Spielplätze im Stadtwald werden von der Abteilung Stadtforsten des Amtes für Stadtgrün und Gewässer betreut. Gereinigt werden diese direkt nach dem Wochenende, in der Hochsaison auch zweimal in der Woche und bei stark frequentierten Anlage je nach Bedarf auch öfter. Einmal jährlich erfolgt auch hier eine Spielplatzprüfung durch einen geprüften Sachkundigen. Auf den Waldspielplätzen müssen am häufigsten Schaukelsitze getauscht werden und Holzspielelemente sind hier oft von Vandalismus betroffen.

Von Mathias Orbeck