Taucha

An der nordöstlichen Stadtgrenze der Messestadt befindet sich mit Taucha die familienfreundlichste Stadt im Verlagsgebiet der Leipziger Volkszeitung. Das ist das Ergebnis der sachsenweiten Familienkompass-Umfrage 2020, die gemeinsam von den Tageszeitungen LVZ, Freie Presse, Chemnitz, und Sächsische Zeitung, Dresden, organisiert wurde. Sachsenweit haben sich rund 15 000 Befragte beteiligt.

Im gesamten Freistaat belegt die Parthestadt mit ihren gut 16 100 Einwohnern unter den einbezogenen 146 Kommunen immerhin Platz neun. Die Teilnehmer der Umfrage konnten bei verschiedenen Kriterien Zensuren von der sehr guten 1 bis zur Note 5 vergeben. Besonders gut schnitt Taucha in der Familienpolitik mit der Durchschnittsnote 2,06 ab. Die Befragten finden also, dass die Stadt viel für die Familien tut, sind zufrieden mit der ÖPNV-Anbindung, der Schulvielfalt, dem Vereins- und Freizeitangebot. Auch für das Wohnumfeld mit Spielmöglichkeiten und freundlicher Nachbarschaft gab es mit 2,13 eine gute Bewertungen. Die Ergebnisse für die Kita-Qualität mit 2,3 können sich ebenso sehen lassen.

In soziale Infrastruktur investiert

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP), der sichtlich stolz von Anita Kecke, der Chefin vom Dienst und Familienkompass-Projektkoordinatorin der LVZ, die Auszeichnung für Platz eins in der Region entgegennahm, meint, nach den Gründen für das gute Abschneiden Tauchas befragt: „Das ist seit Jahren ein Mix aus vielen Puzzlesteinen. Wir bauen neue Kindergärten und erweitern bestehende. Das Gleiche gilt für die Schullandschaft, die mit zwei Grundschulen, Oberschule und Gymnasium komplett ist. Teils passieren Aus- und Umbau mit Fördermitteln. Doch wie im Fall der Erweiterung der Regenbogengrundschule müssen wir das auch mal komplett aus dem eigenen Haushalt finanzieren.“

Der Grundstein für diese Entwicklung wurde schon in den 1990er Jahren gelegt, als nicht, wie anderswo, in Straßen und Fußwege, sondern zuerst in die soziale Infrastruktur investiert wurde. In jener Zeit hatte der damalige, langjährige Bürgermeister Holger Schirmbeck ( SPD) immer betont, dass Schulen und Kindergärten Vorrang haben, um Familien in der Stadt zu halten oder hinzuzugewinnen. Dieser Kurs sei stets über Parteigrenzen hinweg von den Stadträten mitentschieden worden. Damals wurden mangels Fördermittel zum Beispiel die neue Grundschule Am Park und die moderne Mehrzweckhalle mit heute nicht mehr denkbaren, langfristigen kreditähnlichem Rechtsgeschäften finanziert. Generationen von Kindern wurde so ermöglicht, dort unter Top-Bedingungen zu lernen und Sport zu treiben.

Weitere Investitionen, wie etwa in den Dachgeschossausbau der Oberschule, folgten. Ein Kurs, der nun Früchte trägt und von den aktuellen Entscheidungsträgern fortgesetzt wird. Eine dritte Grundschule samt Turnhalle ist ein weiteres Vorhaben, ebenso die neue Turnhalle samt Mensa für die Oberschule.

Schöne Spaziergänge möglich

Dass die gute verkehrliche Anbindung an Leipzig vielen Familien wichtig ist, weiß Meier. Taucha profitiere von S-Bahn- und Straßenbahnanbindung. Gleichzeitig könnten Eltern mit ihren Kindern hier bereits ein ruhigeres, naturnahes Umfeld genießen. „ Taucha ist das Scharnier, der Türöffner zwischen Stadt und Land, zwischen Großstadt und Parthelandschaft“, so Meier. Der 42-Jährige sieht aber auch in den Kultur- und Sportangeboten, bei der Ausstattung von Spielplätzen, im Einsatz der Schulsozialpädagogen, im Jugendclub und im Jugendparlament sowie der ehrenamtlichen Zeit-Tausch-Börse Gründe dafür, dass sich Familien in Taucha gut aufgehoben sehen.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier freut sich über die Auszeichnung und nimmt von Anita Kecke, Chefin vom dienst der LVZ, die Urkunden für die familienfreundlichste Stadt im LVZ-Verlagsgebiet entgegen. Quelle: Kempner

Das bestätigen Familien. „Wir sind zufrieden, Taucha hat ausreichend Kindergartenplätze. Man kann hier schöne Spaziergänge machen – zu Spielplätzen, zum Flüsschen, zu den Teichen oder in den schönen Park. Außerdem gibt es das Freibad und das Kinderland in Taucha“, sagt Ana Nesic. Die 35-Jährige stammt aus Serbien und wohnt mit ihrem deutschen, aus der Eilenburger Region stammenden, Lebensgefährten seit dreieinhalb Jahren in Taucha. Die Tochter ist vier Jahre, der Sohn zwei Monate alt.

„Eigentlich mag ich große Städte, aber Leipzig ist ja nicht so weit weg. In Taucha konnten wir uns eine Wohnung eher leisten“, erzählt die zweifache Mutter. Was sie vermisse in der Stadt, das sei ein Geschäft für Kindersachen. Außerdem nerve sie der Stau auf der B 87. Und eine Ampel für Fußgänger als Querungshilfe über die Bundesstraße zwischen Netto und Sparkasse wäre sehr hilfreich.

Großartiges Freizeitangebot

Noch kürzer als Ana Nesic leben Maria (32) und Richard Löhr (34) in der Parthestadt. Der Informatiker und die Verkäuferin kamen erst im April dieses Jahres mit Sohn Armin (5) und Tochter Anja (2) aus Heidelberg an die Parthe. Sie wohnen in der Zwick’schen Siedlung und schätzen dort die großen Grünflächen. Bei Spaziergängen erobern sie sich die Stadt, wie gerade den Spielplatz im Graßdorfer Wäldchen. „Wir bereuen den Umzug nicht, fühlen uns hier sehr wohl. Es ist eine schöne Stadt und die Tauchaer sind sehr kinderfreundlich. Einen Kinderarzt haben wir hier auch schnell gefunden“, sagt Richard Löhr. Sein Frau ergänzt: „Uns gefallen die modernen und sauberen Spielplätze. Das Freizeitangebot hier ist großartig, das Parthebad ist sehr schön und sauber. Im Sommer waren wir auch gern am Markkleeberger See oder an der Schladitzer Bucht.“ Ebenso stünden Besuche in den Tiergärten Eilenburg und Delitzsch auf dem Programm, die seien auch preislich „super“. Das Freizeitangebot sei großartig. In der Stadt und in der Umgebung könne man viel mit den Kindern unternehmen. Offene Wünsche? Richard Löhr: „Ein Hallenbad wäre schön. Und ein Krankenhaus, damit man am Wochenende nicht erst nach Leipzig fahren muss.“ Auch ein kinderfreundlicheres und zukunftstauglicheres Verkehrskonzept würden sich die beiden Ex-Heidelberger wünschen.

Proteste wegen Verkehr

Beim Thema Verkehr scheint die Umfrage aus Sicht der Ortskundigen die Situation mit der Note 2,86 zu positiv zu sehen. Beim Unterpunkt Verkehrsbelastung kam sogar eine 2,83 heraus.

Dass die Umfrage aussagekräftig ist, versichert indes Datenanalyst Christoph Knoop. In Taucha haben sich 66 Einwohner am Familienkompass beteiligt. Der Schwellenwert für statistisch aussagekräftige Ergebnisse liegt bei 30 Teilnehmern. „Entsprechend haben wir nur Orte und Teilfragen ausgewertet, bei denen diese Mindest-Teilnehmerzahl erreicht wurde. Für Taucha liegen also aussagekräftige Ergebnisse vor“, so Knoop vom Dresdner Umfrage-Partner Die Mehrwertmacher GmbH.

Vielleicht haben an der Umfrage nur wenige Familien aus jenen Wohnsiedlungen teilgenommen, in denen gerade Proteste laufen. Gefordert werden Verkehrsberuhigung sowie Maßnahmen gegen Raser und zunehmenden Durchgangsverkehr. Vor der letzten Stadtratssitzung machten das Demonstranten den Kommunalpolitikern noch einmal klar.

Hauptproblem B 87

Taucha wächst weiter, auch die neu Hinzugezogenen bringen Autos mit. Die Verkehrs-Infrastruktur wächst nicht mit, ein Konzept dafür fehlt seit Jahren, wird der Stadt vorgeworfen. Und werden doch Straßenneubau oder veränderte Verkehrsführungen geplant, sind wiederum andere Familien betroffen und wehren sich. In Workshops versuchte die Stadt, Bürger bei der Suche nach Lösungen mit einzubeziehen. Doch in der kompakten Stadt, die dieses Jahr 850 Jahre alt wird, sind die Handlungsspielräume begrenzt. Die „Mutter aller Verkehrsprobleme“ aber ist die oft überlastete B 87, die mitten durch die Stadt führt und es regelmäßig in die Staumeldungen der Radiosender schafft. Ein vor Jahren abgebrochenes Planungsverfahren für den schon lange beabsichtigten Neubau läuft jetzt zwar wieder. Doch ob es zu der favorisierten Tunnelvariante durch die Stadt kommt, ist noch offen. So oder so ist vor einem Baustart kaum vor 2029 zu rechnen.

Wohnungsmarkt unter Druck

Beim Thema Wohnen kam Taucha nicht ganz so gut weg wie in den anderen Kategorien. Für Wohnungsangebot und Wohnkosten steht eine 3,79 als Note zu Buche. Es gebe zu wenig Wohnraum und das Wohnen wäre zu teuer, wurde kritisiert. Hier macht sich mit Sicherheit die Nähe zu Leipzig bemerkbar. Viele zieht es wegen dort steigender Preise aus der Großstadt ins Umland. „Wir haben mit unseren zahlreichen Wohnungs- und Gebäudesanierungen in den vergangenen Jahren zur Familienfreundlichkeit Tauchas beigetragen“, sagt Gunnar Simon, der Geschäftsführer der städtischen Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV). Die hundertprozentige Stadt-Tochter ist mit 1280 Quartieren der größte Wohnungsanbieter in Taucha und hat kaum Leerstand. Die wachsende Nachfrage setze den Wohnungsmarkt weiter unter Druck.

„WoTa“ plant ersten Neubau

Darauf will das Unternehmen unter dem Label „WoTa“ (Wohnen in Taucha) mit zwei Strategien reagieren, erklärt Simon: „Zum einen bieten wir flexible Grundrissangebote an und erweitern das Angebot von Vier- und Fünfraumwohnungen. Wenn kleine Wohnungen nebeneinander frei werden, bauen wir sie zu einer großen um. Zum anderen planen wir in den nächsten ein bis zwei Jahren unseren ersten Neubau in der Firmengeschichte. Damit schaffen wir weiteren familienfreundlichen Wohnraum für Mieter.“ Eine konkrete Preisspanne für Quadratmeterpreise will der 41-Jährige nicht nennen, da es sehr auf die Größe und Ausstattung der einzelnen Wohnung ankomme. Doch der zweifache Familienvater verspricht: „Wir versuchen weiterhin, kostengünstigen Wohnraum für Familien anzubieten.“

Von Olaf Barth