Familienmitglied gesucht: Wer hat Igel in Leipzig gefunden?

Leipzig

Wer hat ihn gesehen? Der Freund vom berühmten „Kleinen Maulwurf“ aus der tschechischen Kinderserie ist verschwunden. Irgendwo im südlichen Zentrum von Leipzig und der Südvorstadt muss er sich rumtreiben, der Laubliebhaber mit den blauen Stacheln, der Igel.

Höchstwahrscheinlich war der Igel gerade mit einem anderen Freund unterwegs, als er verschwand. Noch wahrscheinlicher ist es, dass er von diesem Freund schmerzlich vermisst wird. Mit einem Aushang soll er nämlich wieder zurück nach Hause finden. Die Familie des Igels sucht mit der Hilfe von Flugblättern nach ihm.

Wo der Igel sich zuletzt genau befunden hat, ist nicht bekannt. Allerdings ist er ziemlich auffällig mit den blauen Stacheln, die sich über den ganzen Rücken ziehen und fast den Körper einhüllen. Dazu hat er ein sehr freundliches Gesicht mit einer großen, schwarzen Nase und Knopfaugen.

Wer den Igel rund um den Peterssteinweg/Ecke Münzgasse aufgreifen konnte, wird gebeten sich bei der Familie des Igels zu melden, wünschen sich die Suchenden. Dafür winke großer Dank der Igelfreunde und sogar ein Finderlohn. Leider war unter der angegebenen Nummer niemand zu erreichen. Ob der Igel mittlerweile bereits zurückgefunden hat, ist daher unklar. Sollte es neue Hinweise geben, werden wir das aktualisieren.

Übrigens, nicht nur der Igel ist in letzter Zeit verschwunden. Viele andere, kuschelige Familienmitglieder warten ebenfalls noch darauf, gefunden oder abgeholt zu werden. Und vor den Stacheln des Igels braucht sich auch niemand fürchten, die sind so weich wie ein Fell. Falls Sie den Igel gefunden haben, schreiben Sie eine E-Mail an leipzig@lvz.de. Vielleicht kann der stachelige Kumpel dann Weihnachten wieder mit seiner Familie verbringen.

Von vag