Leipzig

Die Schlittenkufen sind abgerodelt, alle Schneetiere und Iglus sind gebaut, alle Schneeballschlachten schon geschlagen. Was machen wir denn jetzt mit dem kalten, weißen Zeug? Es liegt ja noch! Sehr wahrscheinlich auch am Wochenende. Das wird sonnig und bleibt trocken. Und dann nützt ja alles nichts: Die Kinder müssen raus! Zum Glück kann man mit Schnee eine Menge machen. Hier sind fünf verschneite Tipps für das Wochenende in Leipzig:

Jetzt aber schnell zum nächsten Hinweis: Eine Schnitzeljagd im Schnee macht der ganzen Familie Spaß. Quelle: janamg0/pixabay.com

Für Aktive: Wir machen eine Schneetzeljagd

Das bisschen Schnee hält Familien nicht davon ab, eine kleine Schnitzeljagd mit Aufgaben und Rätseln durchzuführen. Der Spielleiter oder die Spielleiterin muss die Jagd natürlich ein bisschen vorbereiten und braucht dann etwa 15 Minuten Vorsprung um an verschiedenen Orten Hinweise und Aufgaben zu verstecken (Achtung: Hinweise auf Papier in Klarsichthüllen stecken und am besten mit Stein beschweren). Die Funktion der Spielleitung kann übrigens auch eine haushaltsfremde Kontaktperson übernehmen – das ist erlaubt!

Ein paar tolle Ideen für die „Schneetzeljagd“ vom Schneeball-Dart über ein Quiz bis zum Schlittenrennen gibt es hier. Physiotherapeutin Susanne Renelt gibt hier auch gute Tipps für die Planung und fertige Stationskarten mit Aufgaben – kostenfrei zum Ausdrucken.

Für Kunstbegeisterte: Wir malen einen Schneegenbogen

Wer hat denn gesagt, dass Schnee unbedingt weiß sein muss? Man kann ihn auch bunt färben! Das geht hervorragend im Garten, im Innenhof oder auf dem Balkon. Gebraucht werden dazu nur Lebensmittelfarben, Wasser und Sprühflaschen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr für jede Farbe eine andere Flasche habt. Man kann eine Flasche aber auch ausspülen und anschließend mit einer anderen Farbe füllen.

Dann wird losgesprüht – ganz nach Lust und Laune. Figuren, Formen, ganze Gemälde können auf die eiskalte Leinwand gesprüht werden. Wie wäre es mit einem Regenbogen im Schnee, also einem Schneegenbogen?

Eine Schneekugel kann man aus einem alten Marmeladenglas basteln. Quelle: tomertu/stock.adobe.com

Zum Aufwärmen: Wir basteln eine Schneekugel

Wenn es mit der klirrenden Kälte wirklich reicht, kann man sich beim Basteln aufwärmen. Um selbst eine Schneekugel zu basteln, werden benötigt: ein leeres Marmeladen- oder Senfglas, wasserfester Kleber, Kunstschnee oder Glitter, ein Tropfen Spülmittel, destilliertes Wasser. Richtig Spaß macht das Schneegestöber erst, wenn eine kleine Figur eingeschneit wird, zum Beispiel ein Schleich-Tier. Wichtig: Die Figur muss ins Glas passen! Zuerst werden Glas und Deckel gründlich gereinigt. Klebt nun mit dem wasserfesten Kleber die Figur auf die Innenseite des Deckels. Den Kleber unbedingt richtig trocknen lassen! Jetzt wird das Glas mit Wasser, Glitter oder Kunstschnee und dem Tropfen Spülmittel aufgefüllt. Den Deckel mit der Figur gut verschließen, schütteln – ES SCHNEIT!

Foto-Shooting mit Schneemann Quelle: Pam Patterson/freepik

Für kleine Fotomodelle: Wir verwandeln uns in einen Schneemann

Im Schneemann bauen sind wir alle längst richtig fit. Kugel auf Kugel, Arme aus Zweigen, Augen aus Walnüssen, Schal drum – fertig. Nicht ganz. Denn dieses Mal wird der Kopf ausgespart. Auf diese Weise gelingen super Foto-Schnappschüsse: Kinder stellen sich so hinter den Schneemann, dass es aussieht, als gehöre der Kopf des Kindes zum Schneemann. Natürlich können das auch die Erwachsenen machen. Da muss der Schneemann nur etwas größer werden. Und jetzt: Cheeese.

Für Gewinner: Wir kegeln auf glatten Schneeflächen

Glatte Schneeflächen – zum Beispiel im Garten, Hof oder Park – eignen sich wunderbar als Kegelbahnen. Zum Glätten einfach den Schnee mit den Schuhen etwas fest treten oder mit einem Schneeschieber glatt klopfen. Statt echter Kegel können auch Plastikflaschen genutzt werden. Mit mittelgroßen Bällen oder einem Fußball kann losgekegelt werden!

Von Juliane Groh und Patricia Liebling