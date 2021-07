Leipzig

Er wollte partout nicht hinter Gitter: Ein 27-jähriger Algerier ist unmittelbar vor Antritt seiner Untersuchungshaft am Freitagmorgen direkt vor der Leipziger Justizvollzugsanstalt (JVA) geflohen. Landes- und Bundespolizei suchten seitdem mit einem Großaufgebot nach dem Mann – bislang vergeblich. Auch am Abend war er noch immer verschwunden. „Wir haben ihn noch nicht gefunden“, so Sprecher Jens Damrau von der Bundespolizeiinspektion Leipzig.

Der Häftling könnte sich auch in einem angrenzenden Waldstück versteckt halten. Quelle: NEWS5 / Grube

Etwa hundert Beamte von Landes- und Bundespolizei waren im Gewerbegebiet Wachau und dem angrenzenden Waldstück im Einsatz. „Wir wissen, dass er sich noch in diesem Areal aufhält“, so Damrau am Nachmittag. Die Beamten wurden unterstützt von Fährtenhunden und einem Hubschrauber. Es bestehe kein Risiko für die Bevölkerung, beruhigte der Polizeisprecher.

Flüchtiger trug weißes Shirt und graue Jeanshose

Am Abend veröffentlichte die Polizei eine Personenbeschreibung. Der Mann ist demnach etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er ein weißes Shirt, eine graue Jeanshose und schwarz-lila-farbene Schuhe.

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach dem entflohenen Häftling Quelle: NEWS5 / Grube

Der Algerier war am Donnerstag am Leipziger Hauptbahnhof gefasst worden, nachdem er einer jungen Frau das Handy gestohlen hatte. Er floh zunächst mit seiner Beute, konnte aber über die Ortung des Mobiltelefons gefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den bereits wegen ähnlicher Straftaten einschlägig bekannten Trickdieb Haftbefehl erlassen.

Er sei bereits 2019 zu einer sechsmonatigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden, informierte die Bundespolizei. Bei seiner Einlieferung am Freitag nutzte er dann einen Moment der Unaufmerksamkeit und rannte seinen Bewachern davon.

Hinweise nimmt die Bundespolizei telefonisch entgegen: 0341 / 997990

Von Frank Döring und Robert Nößler