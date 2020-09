„Fantastisches Leipzig“ – Angela Liebich erzählt Architekturgeschichten

Leipzig

Eine alte Dame steht im Morgenmantel in einem wunderbaren Hausflur mit vielen bemalten Wänden und Ornamenten. Jener Hausflur ist ein gelungenes Beispiel der Dekorationsmalerei, die in Leipzig in vielen historischen Treppenhäusern zu finden ist. Eine andere Dame in einem kostbaren Kleid sitzt mit ihrem Hund auf einer Treppe und ist ebenso wie der Vierbeiner fasziniert von der Umgebung. Ein Herr liest Zeitung in dem inzwischen beschmierten und stark verfallenen Haus unweit des Clara-Zetkin-Parkes, in dem einst DDR-Staatschef Erich Honecker seine Gäste empfing. Nicht fehlen darf ein Motiv, auf dem ein gut situierter Herr, der ein wenig wie ein Mafiosi wirkt, sich durch „Klein Venedig“ gondeln lässt. Damen, die einem Ufa-Film entsprungen scheinen, stehen im UT Connewitz vor der Leinwand. Es sind faszinierende Szenen, die die Leipziger Fotokünstlerin Angela Liebich spielerisch arrangiert hat. Alles wirkt ein bisschen surreal. Doch es ist vor allem eine Liebeserklärung an die Stadt Leipzig und ihre Architektur.

Zum Sammlerobjekt geworden

Dekorationsmalerei in Leipzig – auch die setzt der Kalender „Fantastisches Leipzig 2021“ liebevoll in Szene. Quelle: Angela Liebich/edition liebich

Die freischaffende Fotokünstlerin Angela Liebich, die ihren eigenen Bildkunstverlag „edition liebich“ gründete, der den Kalender herausgibt, hat sich inzwischen eine riesige Fangemeinde erobert. Allen Widrigkeiten der Corona-Krise zum Trotz rückt ihr Kunstkalender „Fantastisches Leipzig 2021“ den Architekturreichtum der Stadt in den Focus. Und der Kalender, der bereits zum fünften Mal erscheint, ist längst zum Sammlerobjekt geworden. Liebich ist eine Architektur-Geschichtenerzählerin, die sich mit ihrer Kamera durch Leipzigs Gründerzeitviertel, ehemalige Industriegebiete und Handelspassagen begibt, um auf das Kulturgut aufmerksam zu machen. Und um darin gekonnt Menschen abzulichten.

Zum Lernen geeignet

Liebich hat einen Blick dafür, hinlänglich bekannte Bauwerke, die mit ihrem Detailreichtum manchmal im Verborgenen ruhen, in Szene zu setzen. Aber sie lässt ihre Fans auch Neues entdecken, vor allem im Inneren der Gebäude. Dabei können die Betrachter viel lernen: Die Rückseiten der großformatigen Kalenderblätter (Höhe 68 Zentimeter, Breite 48 Zentimeter) bieten, kompetent und unterhaltsam, Wissenswertes über den jeweils vorgestellten Ort. Hanne Bahra hat die Texte geschrieben. Die Auflage ist wie immer auf 2000 Stück limitiert. Der Kalender kostet 34,90 Euro und ist in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.

https://edition-liebich.com/

Hier „Klein Venedig“ (Ausschnitt). Quelle: Angela Liebich/edition liebich

Von Mathias Orbeck