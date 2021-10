Leipzig

Fast ein Jahr lang mussten Leipziger Narren und Närrinnen auf einen vollwertigen Fasching in der Messestadt verzichten. Doch mit der kommenden Faschingssaison wollen die Vereine wieder für Spaß und gute Laune sorgen.

Los geht es klassisch am 11.11. um 11.11 Uhr – ein alter Brauch, dessen genaue Herkunft unklar ist. Dann übernimmt im Neuen Rathaus das Wappentier des Leipziger Faschings „Löwin Leila“ den Schlüssel zur Stadt. Sie leitet dann bis zum Aschermittwoch symbolisch die politischen Geschicke der Stadt.

Rosensonntagsumzug soll wieder stattfinden

Richtig zur Sache geht es aber erst im Frühjahr 2022 für die Karnevalsvereine. Laut dem Präsidenten des Förderkomitees Leipziger Karneval, Steffen Hoffman, wird auch wieder der Rosensonntagsumzug am 27. Februar 2022 geplant. Dabei sei es schön, dass viele Sponsoren und Unterstützende dem Fasching treu geblieben seien.

Faschingsauftakt der Leipziger Narren und Närrinnen am 11.11.2019 im Neuen Rathaus in Leipzig. Löwin Leila Sarah Krekel (24) erhielt von Bürgermeister Ulrich Hörning den Rathausschlüssel im Neuen Rathaus in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

So planen die Leipziger Studierendenschaften

Auch für die Studierendenschaft der Stadt wird es wieder närrisch. Allerdings starten die neun Leipziger Studierendenelferräte nicht alle gleichermaßen in die Faschingssaison. So stehen für einige Vereine wie den Bio-, Physik-, Sorben- und TV-Elferrat in diesem Jahr noch keine größeren öffentlichen Veranstaltungen an.

Jedoch bereiten sie sich alle auf ihre großen Faschingspartys im kommenden Jahr vor. „Die Faschingssaison ist das Highlight für mich“, sagt Saskia Breitenbach vom TV-Elferrat. „In den anderen Semestern hatte ich drei Prüfungen die Woche. Ohne Fasching am Wochenende wäre ich durchgedreht“, so die zweite Vorsitzende weiter.

Die Vereine setzen darauf, dass die Veranstaltungen unter 2G- oder 3G-Regeln ablaufen können, damit alles ähnlich wie vor der Pandemie stattfinden kann.

Der DHfK 11er Rat der sportwissenschaftlichen Fakultät bei ihrer Faschingsvorlesung 2019. Quelle: Dirk Knofe

Faschingspartys teilweise mit 2G-Regel

Am 11. November finden in einigen Fakultäten der Universität Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Faschingsvorlesungen statt. Damit läuten Chemie-, BaHu-, Medi- und DHfK-Elferrat mit Wortbeiträgen, Experimenten, Gesang und Tanz den Karneval ein.

Malte Winzenburg Präsident des BaHu-Elferrats freut sich schon darauf: „Am Tag davor wird geschmückt, es gibt eine lustige Vorlesung und ein bisschen Alkohol natürlich auch, das will ich nicht vorenthalten.“

Zudem sollen auch wieder drei Faschingsfeiern in diesem Jahr stattfinden. Am 11. November macht der BaHu-Elferrat im Werk II den Anfang. Gefolgt vom Medi-Elferrat einen Tag später und dem WiWi-Elferrat am 26. November, beides ebenfalls im Werk II. Alle drei Feiern finden unter 2G-Regeln statt.

Auf den Feiern werden zu Beginn bunte Bühnenprogramme gezeigt – von Tanzeinlagen, über Satire-Sketche bis hin zu Musikauftritten. Im Anschluss finden dann Clubpartys für die Gäste statt.

Das Showprogramm auf dem DHFK-Fasching im Januar 2020. Quelle: Alexander Prautzsch

DHfK-Fasching soll 2022 wieder steigen

Wann der große DHfK-Fasching ausgetragen wird, steht zwar noch nicht komplett fest (bisher ist Ende Januar/Anfang Februar vorgesehen), allerdings hat der DHfK-Elferrat bereits mit den Vorbereitungen begonnen.

Celine Melzer, eine der Chefs des DHfK-Elferrats, freut sich wieder planen zu können: „Am Ende geht sich zwar irgendwann jeder auf den Sack, aber vor allem im letzten Jahr ist uns aufgefallen, wie sehr das einem fehlen kann. Da wir eben doch eine Art Familie sind und nicht lange ohne einander können“.

Nachwuchssorgen bereiten Probleme

Ein Thema spielt für alle Vereine eine Rolle: Neue Mitglieder anzuwerben. Im vergangenen Jahr sei es schwierig gewesen neue Karnevalisten zu locken und die bisherigen zu halten. Das bestätigt auch Steffen Hoffmann vom Leipziger Karneval: „Wenn Kinder zwei Jahre nicht trainieren durften, dann suchen sie oder ihre Eltern sich etwas neues.“

Auch für die Studierendenvereine sei es deshalb wichtig, dass sie jetzt wieder neue Mitglieder anwerben können. „Viele Erst- und Drittsemester kommen erst jetzt wieder an die Hochschule, die können mit Fasching noch nichts anfange, aber die sind feierlustig“, so Malte Winzenburg vom BaHu-Elferrat.

Dafür sei es aber notwendig, dass Präsenzveranstaltungen an der Universität gehalten werden. Dadurch könnten Veranstaltungen auf und um den Campus neue Faschingsfreunde locken.

