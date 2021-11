Leipzig/Markranstädt/Markkleeberg

Es gibt sie noch – und in beklemmenden Zeiten wie einer Corona-Krise kann ihr Ansatz, ein bisschen Freude in das mitunter triste Leben zu bringen, ja so schlecht nicht sein. Am Donnerstag, 11.11. – und damit pünktlich am Beginn der fünften Jahreszeit 2021/2022, der zweiten pandemisch belasteten Faschingssaison – haben sich Närrinnen und Narren in Leipzig und Umgebung wieder in Erinnerung gebracht. Und sie schickten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sofort zurück ins zweite Glied. Dabei alljährlich allseits beliebt: die symbolische Übergabe von Rathausschlüsseln. In diesem Jahr mal mit und mal mit etwas weniger Mund-Nase-Schutz.

Leipzig ist arm dran

In Leipzig gab’s für Löwin Leila, die Frontfrau des Förderkomitees Leipziger Karneval (FKLK), diesmal nur ein Schlüsselchen. Yvette Schönherr, der wegen Corona im Vorjahr das Rosensonntagsumzugsvergnügen versagt geblieben war und die deshalb eine jecke Amtszeit dranhängen darf, bekam es um Punkt 11.11 Uhr nämlich mit Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) zu tun. Dem machte es mit Blick auf die „angespannte Haushaltslage der Stadt“ sichtlich Spaß, die Leila in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses ein wenig auf den Arm zu nehmen. So überreichte er statt einer überdimensional großen Papp-Version nur einen stinknormalen Schlüssel. Die Leid geprüfte Löwin quittierte den karnevalistischen Affront mit einem überaus sympathischen Lächeln – und hofft nun inständig, dass das Tal der Tränen alsbald durchschritten ist und der Schlachtruf „Leila helau“ im Februar 2022 wieder durch Leipzigs Straßen hallen kann; auch wenn es zurzeit nicht unbedingt danach aussieht.

Ein Herz und eine Seele: Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) überlässt Uwe Heydel und seinen närrischen Freundinnen und Freunden gut gelaunt den Rathausschlüssel. Quelle: André Kempner

Markranstädt muss absagen

In Markranstädt gab’s bei der traditionellen Schlüsselübergabe selbstverständlich das dreifach donnernde „Lallendorf – oho!“ zu hören. Für Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) war es im Übrigen die erste Absetzung durch das aufgekratzte Narrenvolk. Sie machte brav gute Miene zum heiteren Programm. Schade, dass die Protagonisten des Markranstädter Carnevals Clubs (MCC) gleich zum Start der Session auch schon wieder ausgebremst werden: Ihre für Samstag, 13. November, geplante Abendveranstaltung mussten sie unterdessen streichen. Die von der Landesregierung auferlegte 2G-Regel könne durch den Verein nicht abgesichert werden, verlautete seitens des MCC-Vorstandes.

Für die Jecken in Markkleeberg freut sich Klaus Wünsch über die Kapitulation der weltlichen Macht, die Bürgermeisterin Jana Thomas – wenn auch lächelnd – über sich ergehen lassen muss. Quelle: André Kempner

Markkleeberg brät die Extrawurst

In Markkleeberg beginnt die fünfte Jahreszeit traditionell zwei Stunden und 22 Minuten später als anderswo in deutschen Landen. Punkt 13.33 Uhr standen die Närrinnen und Narren des Markkleeberger Carnevals Clubs vor der Rathaustreppe und forderten die Übergabe des symbolischen Schlüssels. Wegen terminlicher Überschneidungen hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) den Akt der vorübergehenden Kapitulation seiner Bürgermeisterin Jana Thomas überlassen. Diese begründete das im Stile einer Büttenrednerin mit den Worten: „Der MCC will heut’ das Rathaus stürmen, der OBM musst’ längst schon türmen.“ Nach dem unterhaltsamen Vollzug des Machtwechsels erhielt Jana Thomas im Gegenzug die traditionelle Narrenkappe des MCC – allerdings mit der Aufschrift „Oberbürgermeister“. Dann lüfteten die Jecken aus Markkleeberg das Geheimnis um das Motto der diesjährigen Saison: Unter dem Thema „Oetzsch Gautzsch Helau – Diese Berufe kennt keine Sau“ sollen die seltsamsten Jobs mit den kuriosesten Bezeichnungen unter die karnevalistische Lupe genommen werden.

