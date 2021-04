Leipzig

Wenig Transparenz der Lieferketten, kaum Nachhaltigkeit oder fairer Handel: Große Textil-Konzerne stehen immer wieder in der Kritik. Sie produzieren im Akkord neue Kollektionen, die günstig verkauft werden. Die Konsequenzen fallen letztendlich da auf, wo diese Mode hergestellt wird. Dort mangelt es zum Teil an einfachen Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Tragisches Beispiel dafür ist der Einsturz des Rana Plaza im Jahr 2013. Die Textilfabrik in Bangladesh begrub damals über tausend Menschen unter sich, viele weitere wurden verletzt.

Das Unglück war Auslöser für eine weltweite Kampagne: Ein Jahr danach fand die erste Fashion Revolution Week statt. In der Aktionswoche setzen sich Aktivisten und Aktivistinnen unter anderem für mehr Nachhaltigkeit, Arbeitsschutz und Verantwortung der Produzenten ein. Unter dem Hashtag #whomademyclothes ist die Kampagne weltweit in den sozialen Medien vertreten.

Leipziger Labels und Boutiquen sollen vernetzt werden

In Leipzig bemüht sich das Netzwerk „Leipzig handelt fair“ bereits seit Jahren für fairen Handel – auch mit Aktionen zur Fashion Revolution Week. „Mit der Kampagne der Fashion Revolution Week haben wir die Möglichkeit, die bereits existierenden Netzwerke hier in Leipzig zum Thema faire Mode und faire Kleidung zusammen zuführen und diejenigen abzuholen, die neu dazu kommen. Es gibt neue Labels, neue Boutiquen. Und dann dazu die Leute, die schon seit ganz vielen Jahren ganz tolle Sachen machen“, erzählt Ulrike Biller von „Leipzig handelt fair“.

Bei der Fashion Revolution Week gehe es um Sichtbarkeit und Verantwortung und nicht darum, Konsumenten von Fast Fashion an den Pranger zu stellen. „Wir sind in diesem ganzen System zusammen – es gibt hier kein besser und schlechter“, so Biller. „Gerade bei Kleidung. Jeder der die Faser anfasst, ist auf einem Weg energetisch damit verbunden.“ Das müsse einem bewusst sein – wie die Verantwortung, die man als Käufer oder Käuferin trägt.

Nachhaltige, faire Mode muss nicht teuer sein

Was aber kann getan werden, um fairen Handel zu unterstützen? Biller sagt, eine 100 Prozent perfekte, faire Nachhaltigkeit gebe es nicht. Aber es sei ein Irrglaube, dass ökologische, fair gehandelte Textilien unbezahlbar sind, klärt Biller auf. Natürlich gibt es hochpreisigere Marken, aber es gibt auch die bezahlbaren Basics. „Das muss aus den Köpfen raus. Genauso wie das Vorurteil, diese Kleidung sei hässlich, nur aus Jute oder ohne Stil.“ Ein Beispiel dafür sei das junge Leipziger Label „little kiwi“, das faire, moderne Kleidung anbietet. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Second-Hand-Läden in Leipzig sowie Tausch-Kisten. Online gibt es die Möglichkeit über Apps wie Vinted an Second-Hand-Kleidung zu kommen.

Die Aktivisten und Aktivistinnen vor H&M in der Petersstraße in Leipzig. Quelle: André Kempner

Große Konzerne, wie beispielsweise H&M, brüsten sich seit einigen Jahren mit ihren nachhaltigen oder fair produzierten Linien. Die Kritik daran: Sie betreiben sogenanntes Green- oder Bluewashing. Während sich ersteres auf den ökologischen Aspekt der Produktion bezieht, steht Bluewashing für soziales Engagement der Konzerne, das mit verschiedenen Siegeln bestätigt wird.

Wer sich über die Aussagekraft der Siegel informieren möchte, kann diese auf der Webseite Siegelklarheit.de prüfen, rät Biller. „Es muss Wandel her und der kann nur bei jedem einzelnen beginnen, auf der persönlichen Ebene“, so die Aktivistin. Aber es gebe auch eine politische, ergänzt sie.

Leipziger Aktionen sollen auch die Politik erreichen

Die wurde in Leipzig am Samstag auch von der Kampagne für Saubere Kleidung angesprochen, die sich zum achten Jahrestag des Rana Plaza-Unglücks vor zwei der Mode-Giganten in der Leipziger City positionierte: Zunächst vor Primark, dann vor H&M. Auf einer Wäscheleine hingen die Forderungen der Kampagne – angebracht an Kleidungsstücken wie Blusen und T-Shirts. Die Kunden und Kundinnen, die in Leipzig am Samstag an den Geschäften anstanden, blickten von interessiert bis skeptisch – einige kamen mit den Kampagnenmitgliedern ins Gespräch.

Grund der Aktion: Mit dem Unglück in Bangladesh gab es ein Umdenken in der Industrie, unter anderem entstand das „Bangladesh Accord“, ein Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit. Das Problem: Das Abkommen läuft aus. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind in lebensbedrohlichen Situationen tätig, für einen Lohn von nicht mal 100 US-Dollar monatlich. „An einem T-Shirt für 4,99 Euro verdient die Näherin oder der Näher circa 13 Cent. Bei einem für 20 Euro ist es nicht viel mehr“, so Bettina Kupke von der Kampagne für Saubere Kleidung.

Forderung nach schärferen Lieferekettengesetz

Außerdem in der Kritik der Kampagne: Das Lieferkettengesetz der Bundesregierung. Das soll für mehr Transparenz und soziale Verantwortung innerhalb der Lieferketten deutscher Firmen sorgen. Doch das Gesetz sehe derzeit bei einem Verstoß keine Haftung der Unternehmen vor, so Kupke.

Im Herbst feiert die Stadt Jubiläum, zehn Jahre „Faitrade-Town“ Leipzig. Spätestens dann soll es weitere große Aktionen vom Verein „Eine Welt e.V.“ und dem Netzwerk „Leipzig handelt fair“ geben – auch im Bereich der ökologischen und fairen Mode.

Von Vanessa Gregor