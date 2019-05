Leipzig

Der Umweltbund Ökolöwe hat inzwischen fast 10 000 Unterschriften für die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets zusammen. Dies sei „ein klares Signal“ an den Stadtrat, heißt es in einer Erklärung der Ökolöwen. Der Stadtrat entscheidet in der kommenden Woche, ob der Oberbürgermeister ein Konzept für die Einführung des günstigen Jahrestickets vorlegen soll. Käufer des neuen Tickets könnten praktisch für einen Euro am Tag Leipzigs Nahverkehr nutzen. Kritiker dieses Fahrscheins halten die Einführungskosten des Tickets für zu hoch. Es würden nicht nur Fahrgasteinnahmen in Millionenhöhe wegbrechen, sondern auch noch zusätzliche hohe Summen für den Ausbau des Leipziger Nahverkehrssystems anfallen, warnen sie. Die Befürworter des neuen Tickets betonen, dass Bund und Land Leipzig finanziell unterstützen müssten; die Chancen dafür stünden gut, heißt es.

Offener Brief an alle Stadträte

„Die Einführung des günstigen 365-Euro-Jahrestickets mit dem begleitenden Ausbau der Infrastruktur für Bus und Bahn ist unverzichtbar für den Klimaschutz in Leipzig“, sagt Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher des Ökolöwen. „Ein kostengünstiges, attraktives Nahverkehrsangebot nach Wiener Modell sorgt für saubere Luft und weniger Stau; Fahrverbote werden überflüssig.“ Dem Appell des Ökolöwen hätten sich bereits mehr als 9500 Menschen mit ihrer Unterschrift angeschlossen. „Wir wollen bis zur Ratsversammlung am 15. Mai die 10000-Unterschriften-Marke erreichen“, so Supplies weiter.

SPD und Linke stellen am 15. Mai einen gemeinsamen Antrag zur Abstimmung, der die Stadtverwaltung beauftragen soll, Wege für ein besseres Nahverkehrsangebot mit dem 365-Euro-Jahresticket aufzuzeigen. Der Umweltbund hat jetzt auch in einem Offenen Brief alle Stadträte um Zustimmung für den Antrag von SPD und Linken gebeten.

Von Andreas Tappert