Fast 100 000 Pendler täglich: Droht Leipzig der Verkehrskollaps?

Leipzig

Die Stadt Leipzig wächst – nicht nur bei der Bevölkerungszahl, die vor einer Woche die Marke von 600 000 übersprang. Auch die Zahl der Pendler steigt weiter kräftig an: Fast 100 000 Menschen kommen jeden Tag von außerhalb zur Arbeit in die Stadt. 64 .000 nehmen jeden Tag den umgekehrten Weg. Damit ist Leipzig vor Dresden die Pendlerhochburg in den neuen Bundesländern. Nur in Berlin sind die Werte noch höher. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Fast 12 Prozent mehr Einpendler seit 2013

„ Leipzig ist angesagt – als Stadt mit attraktiven Arbeitsplätzen“, erklärt Landesarbeitsagentur-Chef Klaus-Peter Hansen das anhaltende Wachstum. Innerhalb von fünf Jahren erhöhte sich die Zahl der sogenannten Einpendler, die von außerhalb in die Stadt zur Arbeit kommen, um fast zwölf Prozent – von 87 .465 Mitte 2013 auf 97. 720 Mitte 2018. Neuere Zahlen liegen von den Statistikern noch nicht vor.

Noch stärker wächst die Zahl der Leipziger, die außerhalb der Stadtgrenze arbeiten: Seit 2013 legte die Zahl dieser sogenannten Auspendler, um fast ein Viertel zu. Allein 2018 wuchs die Zahl noch einmal um 4,4 Prozent auf nun 64. 311. Die Zahl der Einpendler stieg dagegen nur noch um 0,4 Prozent.

Die Ein- und Auspendler: Leipzig bleibt der Job-Magnet. Aber auch im Umland locken Arbeitsplätze Berufstätige an, die in Leipzig ihren Wohnsitz haben. Quelle: Patrick Moye

Jeder Dritte mit Job in Leipzig wohnt außerhalb

Gut jeder dritte Arbeitnehmer in Leipzig (36 Prozent) wohnt demnach außerhalb der Stadt. Zugleich arbeitet gut jeder vierte Leipzig (27 Prozent) außerhalb der Stadtgrenze. Damit liegt Leipzig deutlich vor der Landeshauptstadt Dresden. Dort gibt es zwar fast ebensoviele Einpendler (96 .205) aber deutlich weniger Auspendler (55 .980).

LVB verlangen Milliarden-Investitionen bis 2040

Das stellt auch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Leipzig zunehmend vor Herausforderungen. „Deshalb brauchen wir einen leistungsfähigen ÖPNV“, sagt LVB-Chef Ulf Middelberg. „Konkret für Leipzig bedeutet das bis 2040 einen Investitionsbedarf von 2,4 Milliarden Euro für entsprechende Fahrzeuge, leistungsfähige Netze und für den Netzausbau.“

Das rückt Leipzig nun auch überregional in den Fokus: Am 13. November findet im Congress Center das bundesweit zweite „Business Mobility Brunch“ statt, bei dem 200 Vertreter aus Politik und Wirtschaft nach konkreten Lösungen für den Pendlerverkehr suchen wollen.

Die meisten Pendler kommen aus Nordsachsen und Kreis Leipzig

Die meisten Pendler, die nach Leipzig kommen, stammen aus den angrenzenden Landkreisen. Mehr als die Hälfte entfällt auf die Landkreise Leipzig (32 .015) und Nordsachsen (18 .423). Gut 10. 000 kommen aus Halle und dem Saalekreis in Sachsen-Anhalt, knapp 1500 aus dem Altenburger Land in Thüringen. In umgekehrter Richtung sieht es ähnlich aus: Die meisten Leipziger, die außerhalb der Stadt arbeiten, pendeln in die angrenzenden Landkreise Leipzig (13. 268) und Nordsachsen (11. 978). Viele nehmen aber auch weitere Strecken in Kauf: 3936 pendeln nach Halle, 3168 nach Berlin, 3026 nach Dresden und 951 sogar nach München.

Das Anschwellen des Pendlerverkehrs ist auch im Leipziger Umland zu spüren – dort vor allem in umgekehrter Richtung: Im Landkreis Leipzig wurden 53. 500 Aus- und 27.500 Einpendler gezählt, in Nordsachsen waren es 37. 700 Aus- und 30. 000 Einpendler.

Von Frank Johannsen