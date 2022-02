Leipzig

Kaum eine Festlichkeit polarisiert in Deutschland wie der Valentinstag. Während sich auf die Bedeutung und Wert von Weihnachten, Ostern & Co. viele einigen können, sorgt das Fest der Liebenden immer wieder für Diskussionen. Und das, obwohl die Geschenkebranche Jahr für Jahr schwerere Geschütze auffährt, damit die Bräuche nicht in Vergessenheit geraten. Mit seiner Tirade gegen die nach dem zweiten Weltkrieg wohl durch stationierte US-Soldaten nach Deutschland gebrachte Tradition sorgte im Februar 2012 ein Leipziger für einen unverhofften Internet-Hype.

Eine Reporterin des damaligen Regionalsenders „info TV Leipzig“ war genau vor zehn Jahren im Zuge ihrer Straßenumfrage zufällig mit dem Mann ins Gespräch gekommen. Sie sollte weit mehr von ihm erfahren, als ihre unverfängliche Einstiegsfrage zum Valentinstag erahnen ließ: „Sie haben doch bestimmt eine Liebste oder einen Liebsten zuhause?“, wollte Sophie-Marie Erzmann wissen.

„Ich weise diese Unterstellungen zurück“, lautete die prompte und überraschende Antwort ihres Gegenübers, der daraufhin in der verschneiten Petersstraße zu einem Rundumschlag gegen vermeintliche journalistische Tricks, die „Formation Valentinstag“ im Speziellen und gegen zelebrierte „Kalenderabschnitte“ im Allgemeinen ausholte.

Fast sieben Millionen Klicks

Seinen Höhepunkt erreicht der virale Hit schließlich, als die junge Reporterin ihren deutlich älteren Interviewpartner darauf hinweist, dass in seinem Rücken ein Lieferant in seinem Transporter auf Durchfahrt hofft – für den späteren Webstar kein Anlass, zur Seite zu gehen. Stattdessen quittiert er den gut gemeinten Vorschlag mit einer ausladenden Geste und den Worten: „Ich gehe nicht, so lange er mich nicht bittet.“ Der Reporterin attestiert er zum Abschluss neurotisches Verhalten, sollte sie ohne Aufforderung ausweichen.

Der knapp zweiminütige verbale Ausbruch wurde mittlerweile fast sieben Millionen Mal geklickt und ist weit über die Grenzen Leipzigs zu einem Internet-Phänomen geworden. Übrigens tauchte der Mann nicht zum ersten Mal bei Youtube auf. Bereits 2011 postete Woolworth ein Video, in dem der bis heute namentlich unbekannte Senior ebenso wortgewandt in der Umfrage über seine Kindheitserinnerungen an die Handelskette spricht.

Von Anton Zirk