Fast 90 – und immer noch wortgewandt: Sigrid Kehl

Leipzig

Oper – das sind Irritation und Faszination zugleich. Einst sangen Männer Weiber, später mimten Frauen Jünglinge. Junge Altistinnen debütieren noch heute in reiferen Rollen, ehe sie sich über Mezzosopran-Partien zum hochdramatischen Sopran entwickeln und nun – reifer geworden – junge Liebende verkörpern. Sigrid Kehl ist so eine Persönlichkeit, die sich an Leipzigs Oper in 35 Jahren vom Hirtenknaben in „Tosca“ zur Wagnerschen Isolde empor gesungen hat. Kein Wunsch blieb offen!

Noch immer wortgewandt

Mit ihr plauschen wir bei einer Tasse Kaffee über ein übervolles Künstlerleben. Seit Jahrzehnten lebt sie unweit des Nordplatzes mit ihrem Mann, dem Schauspieler Friedhelm Eberle. Nun erinnern wir uns beide, wie sie in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre im Interims-Opernhaus Dreilinden, der heutigen Musikalischen Komödie, debütierte. „Dabei wollte ich alles, nur nicht Opernsängerin werden“, gestand mir einst die gebürtige Berlinerin. Schumann, Brahms, Mahler…. wollte sie singen. Am Erfurter Konservatorium ausgebildet, probte sie eines Tages in Lindenau für den Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau. Da trat Generalmusikdirektor Helmut Seydelmann ein und sagte: „Sie sind engagiert!“ Der jungen Sigrid Kehl verschlug es erst einmal die Sprache, ehe die noch heute Wortgewandte und nicht um eine Antwort Verlegene entgegnete: „Ich bin viel zu groß!“ Dennoch kam sie zu ihrem ersten Engagement. Liederabende hat sie später in der „Stunde der Musik“ immer wieder gegeben.

Der Oktavian im Rosenkavalier

Bald durfte sie im Strauss’schen „Rosenkavalier“ ihre erste Hosenrolle übernehmen, den Oktavian. Diese Partie sang sie dann auch im neuen Haus. „Es war schon ganz schöner Stress damals vor fast sechs Jahrzehnten. Wir spielten noch in Lindenau, probten aber für mehrere Stücke gleichzeitig auf allen Bühnen und in allen Räumen des neuen Hauses.Und dann die feierliche Eröffnung mit den ,Meistersingern’. Ich sang die Magdalena“, erzählt sie. Mit Begeisterung wahrgenommen, habe ich Sigrid Kehl als Fürstin Hélène in der auf einen Abend gekürzten Fassung von Prokofjews „Krieg und Frieden“. Da taucht plötzlich eine schöne, große junge Dame im Ballkleid auf, einfach überwältigend. Lachend erzählt sie: „Herr Herz hatte im Probesaal versucht, mir elegante Gesten beizubringen. Vor jedem Auftritt übte ich vor dem Garderobenspiegel, einmal so oft bis aus dem Lautsprecher ertönte: ,Frau Kehl, Frau Kehl, Sie singen schon“. So schnell war ich nie wieder auf der Bühne!“

Lauter Erinnerungen

Mit Verdi-Partien, wie der Amneris in „Aida“, der Eboli in „ Don Carlos“ oder der Lady Macbeth kletterte die Mezzosopranistin auf der Karriere-Leiter nach oben. Als eine Herausforderung empfand sie die Einstudierung von „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. Herz inszenierte und Paul Schmitz dirigierte. Sie spielte die mephistophelische Amme. Neben den Strauss-Erfolgen standen die im Mezzofach angesiedelten Wagner-Partien: Ortrud, Brangäne, Venus, ehe die Sängerin sich mit der hochdramatischen Leonore („Fidelio“) dem „ Ring des Nibelungen“ näherte. Unser beider Kaffee wurde vor lauter Erinnerungen kalt!

Gastspiele von Moskau über Bologna , Venedig und Graz bis Wien

Neben ihren Abstechern nach Berlin und Dresden, gastierte die Kehl, wie die Leipziger sie liebevoll nennen, von Moskau über Bologna, Venedig, Graz bis Wien. „War es da nicht manchmal verlockend, einfach der Messestadt adieu zu sagen?“ Energisch schüttelt sie den Kopf: „Ich hätte doch meinen Sohn nicht allein zurückgelassen! Und von heute aus besehen, war es vernünftig, an meinem Stammhaus geblieben zu sein!“ Dort war sie als Fricka und Brünnhilde im „ Ring des Nibelungen“ besetzt und gefeiert. In der Inszenierung von Joachim Herz und seinem genialen Ausstatter Rudolf Heinrich wurde die gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit verdeutlicht sowie die Herrschaft des Geldes in grandiosen Bildern auf die Bühne gezaubert.

Gute Zusammenarbeit mit vielen Dirigenten

Nach des Operndirektors Weggang arbeitete sie mit Günter Lohse bei „Elektra“ sowie mit Uwe Wand als Isolde und als Kundry („Parsifal“). „Wie war die Zusammenarbeit mit den Dirigenten?“ will ich von ihr wissen. „Mit Hilfe von Gert Bahner, der die stimmlichen Klippen der Brünnhilde in ,Götterdämmerung’ bestens kannte, konnte ich die sehr anspruchsvolle Partie meistern. Kurt Masur unterstützte mich sehr bei Einstudierung und Aufführungen von ,Tristan und Isolde’. Mit Wolf-Dieter Hauschild beim ,Parsifal’ zu arbeiten, war inspirierend.“ Mit Vaclav Neumann, der 1968 wegen des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes in Prag Oper und Gewandhaus verließ, hätte sie gern mehr gemacht. „Mit ihm hatte ich die ,Küsterin’ in Janaceks ,Jenufa’ erarbeitet. Eine Rolle mit der ich mich später vom Publikum von meiner aktiven Laufbahn verabschiedet habe“, erzählt die Künstlerin, ehe ich mich für den Kaffee-Schwatz bedanke.

Die Oper gratuliert ihrem Ehrenmitglied am 1. Dezember mit einer bereits ausverkauften „Plauderei Spezial“, in deren Verlauf die Kammersängerin über ihre Arbeit spricht und mit Ausschnitten aus DVD und von CD einige ihrer wichtigsten Partie lebendig werden.

Von Rolf Richter