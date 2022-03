Leipzig

Es ist abends, 19.00 Uhr. Eigentlich wollte ich mit dem Zug in die Heimat fahren. Doch der hat Verspätung. Ungeduldig warte ich am Bahnsteig. Die Langeweile droht, mich zu überkommen. In meiner Jackentasche fühle ich mein Handy. Jetzt heißt es stark bleiben, auch wenn die Versuchung groß ist. Je mehr Minuten verstreichen, desto mehr kippt meine Stimmung. Ich möchte wirklich, wirklich gern durch meinen Instagram-Feed scrollen. Doch das ist zur Zeit für mich tabu.

Weniger Zeit am Handy, mehr Zeit für andere Dinge?

Zwei Dinge sind mir in meinem Social-Media-Verzicht bisher aufgefallen. Erstens: Entgegen meiner Erwartung – und Hoffnung - habe ich nicht mehr Zeit. Hat sich meine Bildschirmzeit verringert? Ja. Habe ich deswegen mehr gelesen? War ich deswegen produktiver? Nein. Social Media fehlt mir immer dann, wenn ich eigentlich gerade schon etwas andere mache. Beim Warten auf die Bahn, beim Frühstück, wenn im Fernsehen Werbung eingespielt wird.

Zweitens: Ich fühle mich in meinem sozialen Umfeld isoliert. Mit meinen engsten Freundinnen und Freunden stehe ich zwar im Kontakt – jedoch deutlich weniger, als das vor der Fastenzeit der Fall gewesen ist. Was im Leben meiner Bekannten gerade passiert, mit denen man sich nicht regelmäßig austauscht, davon habe ich keinen blassen Schimmer. Das ärgert mich. Ich fühle mich, als würde ich den Anschluss verlieren.

Wozu das Ganze?

Immer öfter stelle ich mir die Frage, warum ich eigentlich noch auf Social Media verzichte, wo doch bisher alle positiven Effekte ausbleiben? Meine Frustration ist mindestens genauso groß wie der Wunsch, nachzugeben. Also: Wozu das Ganze? Weil ich mir es beweisen möchte. Weil meinen Kolleginnen und Kollegen der Verzicht auch gut gelingt. Weil ich einmal gesagt habe, dass ich es durchziehen will. Jedes Mal, wenn die Versuchung groß ist, muss ich mir diese Frage neu beantworten.

Von Fabienne Küchler