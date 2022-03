Leipzig

In den letzten Wochen musste ich mir so Einiges anhören. „Ich trinke schon seit Jahren nur Wasser“, sagten manche, „stell dich doch nicht so an“, andere. Das stimmt schon irgendwie: Mit Disziplin ist es gar nicht so schwer, nur noch Wasser zu trinken. Außerdem gibt es ja viele andere Dinge, die man genießen kann. Seit Jahren habe ich mal wieder einen Kuchen gebacken. Alles also eine Frage der Gewohnheit.

Zuletzt war ich daher guter Dinge. Zweimal habe ich bereits gegen meinen Fasten-Vorsatz verstoßen, das sollte nun nicht mehr passieren. Geklappt hat das in der letzten Woche über ganze drei Tage – länger aber auch nicht. Die liefen dafür umso besser: Nach einer Cola hatte ich kein Verlangen, die Müdigkeit am Morgen war dezimiert. Zum Kaffee gleich mehr.

Zwischen Tee und Vitamin-Boostern

Mehr Erfolg war mir offenbar nicht gegönnt. Wie so viele Menschen in diesen Tagen auch, hat es mich erwischt: Ich bin an Corona erkrankt. Und mit dem Virus kam das volle Programm, von Halsschmerzen bis Müdigkeit. Und ja, man kann es sich ausmalen: Erneut habe ich das Fasten gebrochen, ich hatte einfach keine Kraft. Getrunken habe ich Tee, Vitamin-Booster und Säfte.

Bereuen tue ich das dieses Mal irgendwie nicht. Erstens mag ich Tee genauso sehr wie rohe Milch: nämlich gar nicht. Und Zweitens geht es beim Fasten auch darum, mir selbst einen Gefallen zu tun. Schlechte Gewohnheiten gilt es schließlich loszuwerden. Wenn ich meinen Genesungsprozess unnötig verlängere, indem ich starrköpfig nur Wasser trinke, ist da keinem geholfen.

Die Kaffeeabhängigkeit scheint überwunden

Inzwischen bin ich aber wieder gesund, ein Umstand, der wohl auch meinen Impfungen zu verdanken ist. Über die Tage hat bei mir ein Umdenken eingesetzt: Die Hälfte des Fasten-Zeitraumes ist nun überstanden – und ich erlebe ein paar positive Effekte. Mein Cola-Durst hat offenbar endgültig nachgelassen. Und ich bin endlich die verdammte Koffeinabhängigkeit los. Inzwischen wird mir immer klarer, wie ausgeprägt die bei mir war.

Mehreren Quellen habe ich entnommen, dass die Entzugserscheinungen bei Kaffee-Verzicht nach etwa acht Tagen abflauen sollen. Bei mir haben sie da erst ihren Höhepunkt erreicht. Einen Erklärungsansatz wage ich an der Stelle mal: Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält vier Tassen pro Tag für unbedenklich. Bei mir waren es an manchen Tagen schon mal sechs.

Von Florian Reinke