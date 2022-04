Leipzig

Sieben Wochen ohne. In meinem Fall ohne Zucker. Das klingt lang, doch mit der Fastenzeit ist es wie mit aller Zeit: sie vergeht. Mittlerweile rückt Ostern immer näher und bei mir hat ein Gefühl der Gewöhnung eingesetzt. Neben mir kann jemand genüsslich in Schokolade beißen und ich zucke nicht einmal mehr mit der Wimper. Saftige Kuchen und leckere Torten sehen gut aus, aber ich tue mir nicht leid, weil ich ja „nicht darf“.

Sind das schon Zeichen eines erfolgreichen Entzugs? Bin ich wirklich weg vom Stoff, vom Süßstoff? Ich denke nicht einmal mehr darüber nach, beim Frühstück zu Schokoaufstrich oder gesüßter Marmelade zu greifen, so selbstverständlich ist mir die Wahl der zuckerfreien Alternativen geworden. Und das passiert ausgerechnet mir, die Schokolade bisher gerne wie Brot, sprich eine Tafel am Stück, gegessen hat. Überhaupt: Das Schnell-mal-zwischendurch-essen, die süßen Snacks – das alles spielt gerade keine Rolle mehr. Was mich freut und, ehrlich gesagt, auch überrascht. Dabei war ich vorbereitet und habe sogar zu Beginn der Fastenzeit von einer wohlmeinenden Seele ein großes Glas mit getrockneten Erdbeeren bekommen. Als Ersatz für Süßes.

Das war etwas ganz Neues für mich. Das Geräusch beim Reinbeißen klang nach Chips, doch im ersten Moment schmeckte ich zunächst: nichts. Erst nach einer Weile entfalten die energisch getrockneten Früchte ihre Süße. Dabei ist das Ganze so leicht wie Dämmmaterial und zerfällt ratzfatz oder pulverisiert vielmehr. Mittlerweile hab ich eine ordentliche Menge an Erdbeerstaub im Glas. Doch es ist egal, denn den Schrank mit Knabberkram & Co. suche ich mittlerweile deutlich seltener auf. Ich werde mir die übrigen Erdbeeren samt rosa Staub wohl in den Jogurt rühren – als Snack hat das Geschenk jedenfalls ausgedient. Trotzdem vielen Dank!

Von Jana Brechlin