Eigentlich hatte ich vor, am Wochenende schön essen zu gehen. Wir bekommen Besuch von Freunden und wollten mit ihnen in Leipzig etwas Besonderes machen. Ins Auge stach meiner Freundin und mir da sofort ein Ritteressen in einem Leipziger Restaurant – mit Speisen wie anno dazumal und Met aus dem Trinkhorn. Wir wollten so etwas schon länger mal machen, nun schien eine gute Gelegenheit dafür.

Als ich dann vor einigen Tagen das Essenspaket buchen wollte, warf ich zum ersten Mal einen Blick auf die Menükarte – und meine Vorfreude war wie weggeblasen. Gepökelte Entenkeule, gebackene Hähnchenkeule, Medaillons vom Strohschwein. Fleisch, Fleisch, Fleisch! Zu jeder anderen Zeit hätte ich davon geschwärmt, wie lecker sich das anhört. Aber eben nicht in meiner momentanen Situation.

Heutiger Fleischverzehr deutlich niedriger

Dass ein Mittelalter-Essen sehr fleischlastig ist, hätte ich mir eigentlich denken können. Schließlich verdrückten die oberen Gesellschaftsschichten bei Festessen damals Berge davon. Von Wachteln über Wildschweinbraten bis zum Ochsen am Spieß. Bei über 100 Kilogramm pro Kopf und Jahr soll der Fleischverzehr im Mittelalter in gewissen Kreisen gelegen haben. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr betrug der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland 55 Kilogramm.

Fleischkonsum evolutionsbedingt?

In diesem Zusammenhang kam mir die Frage in den Sinn: Sind wir Menschen eigentlich von Natur aus Fleischesser? Oder ist unser Körper auf den Verzehr pflanzlicher Nahrung ausgelegt? Nach gängiger Meinung lässt sich das nicht so eindeutig differenzieren. Stattdessen wird der Mensch als Allesfresser gesehen, der sich zu Beginn der Evolution von Pflanzen und Früchten ernährte, aber irgendwann vor einigen hunderttausend Jahren begann, Fleisch zu verzehren. Und dies habe, so eine Erklärung, dazu geführt, dass unser Großhirn schneller wächst – und wir uns letztendlich zum modernen Menschen entwickeln konnten.

Von Simon Ecker