Leipzig

Auf Fleisch zu verzichten ist wohl hauptsächlich eine Frage der Gewöhnung. Das merke ich gerade an mir selbst. Vor allem zu Beginn der Fastenzeit fiel es mir schwer, aufzupassen, was ich essen darf und was nicht. Zu selbstverständlich war der Fleischgenuss. Wie ein Mantra musste ich mir dann regelmäßig vorsagen: „Das darfst du nicht essen“.

Doch nach mittlerweile 27 Tagen kann ich sagen: Sich vegetarisch zu ernähren, ist mir – auch wenn es in diesem Zusammenhang ein schiefes Sprichwort ist – in Fleisch und Blut übergegangen. Sitze ich jetzt in der Kantine oder im Restaurant, fällt mein Blick, ohne darüber nachzudenken, sofort auf die vegetarischen Gerichte.

Die Sehnsucht ist noch da

Klar: Oft würde ich statt des Linseneintopfs trotzdem lieber das Schnitzel nehmen. Und im Supermarkt laufe ich mit sehnsüchtigem Blick an der Fleischtheke vorbei – bevor der Griff dann doch zu den deutlich teureren Ersatzprodukten geht.

Warum sind vegetarische Produkte teurer als Fleisch?

Während 250 Gramm Soja-Hack im Supermarkt für knapp drei Euro angeboten werden, gibt es für den gleichen Preis die doppelte Menge Rinder-Hack. Eigentlich ist das doch paradox: Pflanzliche Produkte kosten mehr als Produkte aus Tieren, die sich von diesen Pflanzen ja ernährt haben. Doch warum eigentlich?

Der Fleischmarkt habe dank etablierter Strukturen einen großen Wettbewerbsvorteil, wodurch effizient und kostengünstig produziert werden könne, lautet ein Argument. Bei den Ersatzprodukten stecken viele zwischengeschaltete Arbeitsschritte drin, was den Preis in die Höhe treibe, ein anderes.

Ich finde: Wenn der Preisunterschied nicht so groß wäre – was sicherlich möglich ist – würden bestimmt mehr Leute auf Fleischersatz zurückgreifen. Was übrigens auch gut für unsere Umwelt wäre. Doch das ist wieder ein anderes Thema.

Von Simon Ecker