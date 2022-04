Leipzig

Fast geschafft! Bald ist Karsamstag – und dann endet für mich die Fastenzeit. Sieben Wochen lang habe ich auf Fleisch verzichtet. Eine ganz schöne Herausforderung, schließlich lag das Nahrungsmittel bei mir sonst regelmäßig zu zwei Mahlzeiten pro Tag auf dem Teller.

Es ist nun Zeit, noch einmal zu rekapitulieren. Wie habe ich die Wochen erlebt? Was hat mir das Fasten gebracht? Die gute Nachricht zuerst: Ich bin standhaft geblieben! Während der vergangenen sieben Wochen habe ich meinen Vorsatz kein einziges Mal gebrochen. Ehrlicherweise war das Verlangen am Ende aber auch gar nicht so groß, wie ich vermutet hatte. Natürlich hätte ich im Supermarkt, in der Kantine oder im Restaurant mehrmals gerne zu den Fleischprodukten und -gerichten gegriffen. Doch mit Fisch und vegetarischem Ersatz gab es genügend Alternativen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hat sich mein Wohlbefinden verbessert?

Auswirkungen auf meinen Körper und mein Wohlbefinden habe ich durch den Fleischverzicht keine registriert. Konkrete Vorstellungen, was sich ändern soll, hatte ich zu Beginn des Experiments zwar nicht. Aber dass ich gar nichts merke, finde ich dann doch irgendwie ernüchternd.

Auch zukünftig ohne Fleisch?

Bleibt zu guter Letzt die Frage zu klären: Wie geht es jetzt weiter? Bin ich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack gekommen und werde nun dauerhaft zum Vegetarier? Nein! Denn dafür schmeckt mir Fleisch einfach zu gut. Worauf ich aber auf jeden Fall weiterhin achte: Die Wurst und das Steak, das ich esse, sollten am besten Bio-Qualität haben.

Und wo das eher nicht der Fall ist, zum Beispiel in Kantinen, da greife ich zukünftig dann gern zum vegetarischen Gericht. Das war bisher nicht so. Insofern hat mein Fastenexperiment doch etwas bewirkt. Und trotzdem kann ich abschließend guten Gewissens sagen: Bald ist mir wieder (fast) alles Wurst!

Von Simon Ecker