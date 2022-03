Leipzig

Mein Wochen-Highlight vorweg: Ich habe eine plastik- und aluminiumfrei verpackte Schokolade gefunden. Die war nicht gerade günstig – 2,50 Euro für 100 Gramm. Doch weil sie nicht so leicht zu bekommen war, herrschte in mir eitel Freude. Ein erster Anlauf war nämlich zunächst kräftig gescheitert: Zwecks der Befriedigung allgemeiner Schoko-Gelüste am Nachmittag machte sich ein Arbeitskollege auf die Suche nach einer Tafel Schokolade, die auch meinen Richtlinien entsprach. In Papier gewickelt und mit den Schlagwörtern „bio“ und „organic“ beschriftet, schien seine Errungenschaft zunächst vielversprechend zu sein. Doch unter der ersten Verpackungsschicht kam eine glänzende, weiße Plastikfolie zum Vorschein. Am Verzehr meiner Lieblingssüßigkeit konnte ich danach leider nicht mehr teilnehmen.

Den nächsten Versuch nahm ich selbst in die Hand. Akribisch scannte ich das gesamte Angebot im Bio-Supermarkt, las die Beschriftungen, tastete ab, lauschte nach verdächtigem Knistern. Eine Tafel trug die Aufschrift „plastic-free“ – ich war siegessicher. Darauf folgte der Schock, weil sich auch hier eine durchsichtige Folie unter dem Papierumschlag befand. Aber ein Entsorgungshinweis verriet: „Die Folie ist auf Basis von nachhaltiger Holzfaser gefertigt und kann im eigenen Gartenkompost verwertet werden.“ Das Material sah aus wie Plastik, es war aber keins. Was für ein Glück!

Schluss mit Qual der Wahl

Meine ungewollte Schoko-Diät konnte ich nun also beenden. Tatsächlich führte der Verzicht auf Plastik- und Aluminiumverpackungen bisher aber dazu, dass ich unfreiwillig gleich mehrere Lebensmittel faste. Zum Beispiel jegliche Form von Snacks wie Kekse, Chips, Gummibärchen & Co. Oder auch Sahne, Schmand und Frischkäse – bisher wusste ich nicht, wo ich diese Produkte ohne die übliche Verpackung bekommen würde.

Das Gute ist: Ohne es geplant zu haben, ernähre ich mich seit Beginn der Fastenzeit sehr gesund. Auf meinem Speiseplan steht viel Obst und Gemüse, keine Fertiggerichte, Dessert in Form von Naturjoghurt statt den üblichen Süßigkeiten. Und noch einen positiven Effekt konnte ich in der vergangenen Woche feststellen: Den Einkauf im Supermarkt nehme ich auf einmal viel gelassener. Statt ewig vor den Regalen zu überlegen, welchen Scheibenkäse ich dieses Mal probiere, wird mir die Entscheidung schlicht abgenommen: Die allermeisten Produkte im Supermarkt darf ich eh nicht mitnehmen. Klingt für viele sicher nach Einschränkung. Ich finde das entlastend.

Von Friederike Pick