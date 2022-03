Leipzig

Ich habe ein Bier getrunken. Vor einem Monat wäre mir dieser Satz noch egal gewesen, jetzt ist er das nicht mehr. Dafür umso peinlicher. Vor einer Woche habe ich beschlossen, sieben Wochen lang nur noch stilles Wasser zu trinken. So war zumindest der Plan, denn tatsächlich habe ich es nicht einmal geschafft, eine Woche lang durchzuhalten.

Wie es zu meinem Aussetzer kam, das weiß ich selbst nicht mehr so recht. Offenbar habe ich einfach den Kopf ausgeschaltet – hinter einem Glas Wasser zu hocken, während Menschen um mich herum anstoßen, das war eine Situation, in der ich die Beherrschung verloren habe. Als man mir also ein Bier anbot, erschien das Wort „nein“ plötzlich wie ein Fremdwort. Für die ersten zehn Minuten habe ich den Entschluss nicht bereut, jetzt tue ich das schon.

Breche ich die Aktion jetzt also resigniert ab? Natürlich nicht – ich probiere es weiter. Denn auch wenn mich diese Woche einige Nerven gekostet hat – langweilig war sie nicht. Drei Sachen nehme ich aus den ersten Tagen des Verzichts mit:

Erstens: Ohne Kaffee ist es schmerzhaft. Das geht morgens los, wenn der Körper zwei Stunden braucht, um erst einmal wach zu werden. Nach dem Mittagessen geht es dann mit einem Tief weiter. Leider war es das noch nicht, am Nachmittag folgt der nächste Durchhänger. Ein Rezept dagegen habe ich noch nicht gefunden. Beachtlich, was Koffein so anstellen kann.

Zweitens: Auf Cola und Co kann ich besser verzichten, als ich es wahrhaben wollte. Auch wenn dafür etwas Selbsttherapie notwendig war: Auf YouTube habe ich gesehen, wie ein Herr Cola als Putzmittel verwendet. Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich übrigens wieder das Verlangen nach einem süßen Kaltgetränk – an den Putzmittel-Mann zu denken, hilft da irgendwie.

Drittens: Wasser ist großartig – aber verdammt langweilig. Diese Fasten-Aktion hat mich dazu gebracht, Wasser nicht mehr als selbstverständlich anzusehen. Meiner Wasser-Kur versuche ich daher mit Dankbarkeit zu begegnen: Ich bin dankbar, dass ich überhaupt Wasser habe – und zwar genug. Und dankbar, dass ich mich darüber aufregen kann, dass ich nur noch Wasser trinken darf. Der Verzicht erscheint dann in ganz anderem Licht: Er wird zum Luxusproblem.

Von Florian Reinke