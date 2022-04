Leipzig

Die Fastenzeit ist ja eigentlich eine Zeit des Verzichts, die zur Vorbereitung auf das Osterfest dienen soll. Doch mit der strengen Enthaltsamkeit war und ist es für viele nicht so weit her, wie ein Blick auf zahlreiche amüsante Anekdoten rund ums Fasten beweist. Tricksereien und Schlupflöcher haben hier eine lange Tradition.

So sind bei der 40-tägigen Fastenzeit, die vom Aschermittwoch bis Ostern geht, die Sonntage als kleine „Auferstehungstage“ beispielsweise vom Fasten ausgenommen. (Für mich jedoch nicht – ich spiele natürlich auf dem schweren Level.)

Schlitzohrigkeit der Mönche

Besonders beim Thema Fleisch scheint der Ideenreichtum keine Grenzen zu kennen: Im Schwabenland, meiner Heimat, sind Maultaschen ein beliebtes Essen und werden auch „Herrgottsbscheißerle“ genannt. Der Legende nach entspringt das Gericht nämlich einer List fastender Mönche im Kloster Maulbronn. Die sind, so die Erzählung, kurz vor Ende der Fastenzeit in Besitz eines guten Stücks Fleisch gekommen. Um es nicht verderben zu lassen, hackten die Klosterbrüder das Fleisch klein, mischten es mit Gemüse und Kräutern – und versteckten es vor den Blicken des Herrn einfach in Teigtaschen.

Doch es geht noch kurioser: Im Mittelalter war Fleisch während der Fastentage – von denen es deutlich mehr gab als heutzutage – streng tabu. Fisch als Fleischersatz dagegen erlaubt. Und weil Not bekanntlich erfinderisch macht, wurde der Biber aufgrund seines platten, geschuppten Schwanzes kurzerhand zum Fisch umdeklariert – und galt damit als Fastenspeise.

Bricht Fisch den Fastenvorsatz?

Keine Sorge! Biber lag bei mir jetzt noch nicht auf dem Teller, richtiger Fisch dafür aber mehrmals im Laufe der vergangenen Wochen. Streng genommen bin ich damit kein Vegetarier, sondern ein Pescetarier.

Nun fällt für manche Fisch(fleisch) allerdings unter die Kategorie Fleisch. Habe ich also meinen Fastenvorsatz gebrochen? Ich meine: Nein. Denn bei den ganzen Tricksereien, die rund ums Fasten schon stattgefunden haben, sollte man hier nicht pingelig sein.

Von Simon Ecker