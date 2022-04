Leipzig

Neue Stelle, neue Kollegen – Stress. Noch vor ein paar Wochen hätte ich meine Aufregung am Morgen mit diversen Zigaretten bekämpft. Denn Glimmstängel beruhigen mich. Das habe ich mir zumindest immer eingeredet. Am Sonntag habe ich zum ersten Mal meine neue Redaktion kennengelernt und wieder einmal festgestellt: Ich brauche kein Nikotin. Und das Durchbrechen alter Verhaltensweisen lohnt sich auch für den Geldbeutel.

Seit fünf Wochen verzichte ich nun auf Zigaretten und so langsam stellt sich bei mir eine neue Normalität ein. Es ist ein wahrlich befreiendes Gefühl zu wissen, dass man stärker ist als das Verlangen. Und: Es ist auch eine finanzielle Befreiung. Dass Rauchen teuer ist, werde ich den meisten wahrscheinlich nicht erklären müssen. Wie viel Geld aber wirklich für Nikotin draufgeht, finde ich erschreckend.

Ein teures Vergnügen

Ich selbst bin ein sehr sparsamer Mensch, überlege mir vorher genau, wo und wie ich mein Geld ausgebe, ob die Investition auch vernünftig ist. Doch, das machen Suchtmittel schon ganz geschickt, die Kosten für das Rauchen habe ich mal bewusst, mal unterbewusst ganz einfach weggeschoben. Kein Wunder: Wer führt sich schon gerne vor Augen, dass man massig Geld bezahlt, um die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Denn eine Schachtel kostet derzeit um die 7,50 Euro. In den vergangenen Jahren hielt eine bei mir im Schnitt zwei Tage. Allein in den vergangenen fünf Wochen dürfte ich so schon an die 150 Euro gespart haben. Nach sieben Wochen, also nach der Fastenzeit, könnten es bis zu 200 Euro sein, die ich mehr auf dem Konto habe.

1400 Euro für etwas Qualm

Trotz aller Verdrängungsarbeit war mir als Raucher natürlich bewusst, dass das Qualmen finanziell keinen Sinn macht. Dennoch machen mich die konkreten Zahlen etwas fassungslos. 200 Euro nach sieben Wochen? Das wären ja fast 1400 Euro im Jahr. 1400 Euro für blauen stinkenden Dunst. Und dafür, dass das schlechte Gewissen im Hinterkopf immer weiter nervt. Hätte ich doch damals nicht die erste Kippe angerührt, ich hätte mein Geld für so viel schönere Dinge ausgeben können. Und dass, ganz ohne mir vorher den Kopf zu zermartern, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht.

Vielleicht ist ja das australische Modell gar nicht so schlecht. Denn in Down Under kostet eine Packung schlanke 26 Dollar. Die lassen sich nicht so einfach beiseite schieben.

Von Tim Niklas Herholz