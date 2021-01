Fehlender Anspruch auf Notbetreuung: private Anbieter als Notlösung?

Leipzig

Kitas im Notbetrieb, geschlossene Schulen, verschärfte Kontaktregelungen – daran wird sich bis mindestens Ende Januar nichts ändern. Eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen ist nicht in Sicht.

Für viele Familien stellt sich nun die Frage: Wer betreut die Kinder, wenn die Eltern arbeiten müssen, Kontakte minimiert und Großeltern geschützt gehören? Private Anbieter können diese Lücke schließen, zumindest ein wenig. Denn auch ihre Kapazitäten sind überschaubar und die Nachfrage ist mit dem Lockdown zum Teil merklich gestiegen.

Freie Plätze, aber steigende Nachfrage

Noch gibt es freie Plätze. Doch das „Aber“ folgt unversehens. „Wir merken, dass nun auch Kinder zu uns kommen, die sonst in die Kita gehen würden“, sagt Marion Ferencak. Seit 2014 unterstützt die gelernte Erzieherin mit ihrem Unternehmen „Mapefratz“ Paare und Alleinerziehende bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In liebevoll und kreativ eingerichteten, großzügigen Räumen mit Außenterrasse werden je nach individuellem Bedarf Kurz- und Langzeitbetreuung angeboten – aktuell von 7 bis 17 Uhr.

Unterstützt wird Ferencak dabei von Babysittern – Lehramtsstudenten und Erziehern in Ausbildung. Zusammen betreuen sie bis zu 15 Kinder im Alter bis sechs Jahre, die sich auf 110 Quadratmetern im Zentrum-Nordwest austoben können. Dabei kommt auf fünf Kinder je eine Betreuungsperson. In Zeiten der Corona-Pandemie sind hier Mund-Nase-Schutz, Schutzschuhe, Abstand und Händedesinfektion Pflicht.

Eltern, deren Kinder den Dienst schon länger nutzen, dürfen die Räumlichkeiten vorerst nicht betreten. „Eingewöhnungen, bei denen die Eltern ihr Kind begleiten, sind aber möglich“, versichert die Geschäftsführerin.

Verschärfte Hygienekonzepte und Notbetreuung

Die private Kinderbetreuung „Wiesenknopf“ hat ihr Angebot aktuell stark eingeschränkt. Derzeit steht die Notbetreuung für die Kindertagespflege im Fokus. Unter verschärften Hygienekonzeptionen und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt werden an Standorten in der Südvorstadt, in Gohlis und im Zentrum Kinder bis drei Jahre betreut.

Vom Jugendamt zertifizierte Vertretungstagesmütter betreuen die Kinder in eigens dafür angemieteten Räumen mit einem Schlüssel von 1:5, wenn möglich 1:3. Geöffnet ist die Kindertagespflege von 6 bis 18 Uhr.

„Unsere Hygienekonzeption ist immer schon sehr streng. Im Lockdown kam hinzu, dass die Eltern ihre Kinder mit Mundschutz an der Tür abgeben müssen. Regelmäßig desinfiziert haben wir schon immer“, sagt Chefin Anja Herrmann. Ob sich der Bedarf im Lockdown verändert hat? „Die Nachfrage ist zurückgegangen“, sagt sie.

Entscheidung für Eins-zu-eins-Betreuung

Auch bei der Kinderbetreuung „Hummelbienchen“ ist die Nachfrage aktuell überschaubar. „Ich vermute aber, dass sich in nächsten Tagen mehr Menschen melden und nachfragen werden“, sagt Geschäftsführerin Isabelle Naumann. „Ich muss dann allerdings auch auf die geringen Zeitfenster hinweisen“, sagt sie. Denn: „Wir versuchen, weiterhin eine Möglichkeit der Betreuung zu geben, haben uns aber für eine Eins-zu-eins-Betreuung entschieden“, sagt Naumann.

Am Standort in Reudnitz werden sonst bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreut. Aktuell widmet sich eine zertifizierte Tagespflegeperson immer nur einem Kind. Zwischen den einzelnen Betreuungszeiten liegen jeweils 15 Minuten, sodass die Familien nicht in Kontakt kommen. Auch sonst achten die Mitarbeiter auf die Corona-Schutzmaßnahmen. Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion und Abstand sind bei der Übergabe der Kinder vorgeschrieben.

Von Patricia Liebling