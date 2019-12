Feindbild Polizei: Autonome mobilisieren für Demo im Leipziger Süden

Leipzig

Drohen dem Leipziger Süden vier Jahre nach den massiven Ausschreitungen von Linksextremisten im Dezember 2015 erneut schwere Krawalle? Auf dem linken Szeneportal Indymedia wurde jetzt ein Aufruf für eine „Autonome Kiezdemo“ veröffentlicht. Am Freitag ab 18 Uhr soll der Aufzug vom Südplatz in Richtung Connewitz stattfinden. Das Motto lautet: „Gegen Bullen, Gentrifizierung und Faschismus – Für solidarische Kieze!“ Die Polizei fürchtet, dass die Demo eskalieren könnte.

Demo am „ACAB-Day“

Behördensprecher Andreas Loepki geht davon aus, dass der Termin nicht zufällig gewählt wurde. „Seit mehreren Jahren wird der 13.12. unter Anwendung auf die Buchstabenposition im Alphabet seitens links- wie rechtsgerichteter Gruppierungen als sogenannter ACAB-Day für polizeikritische Aktionsformen genutzt“, erklärte er.

Das Akronym steht für den Ausspruch „All cops are bastards“. Angesichts des Indymedia-Textes „scheinen zumindest Einzelpersonen offenbar nicht darauf aus, friedlich eine Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen, mittels Argumenten um Zustimmung zu werben oder am Meinungsbildungsprozess mitzuwirken“, so Loepki.

So kündigten die Initiatoren an: „Wir stellen nur den Rahmen – was aus der Demonstration wird, ist uns allen überlassen. Auf dass die Angst die Seite wechselt und dieser Freitag der 13. ein schwarzer Tag für alle Schweine in unserem Viertel wird.“ Polizeipräsident Torsten Schultze bezeichnete diese Wortwahl als „menschenverachtend“. Wer Polizeibeamte „permanent und in Anlehnung an RAF-Sprachweise als Schweine bezeichnet, als Bullen oder Bastarde verunglimpft und meint, dies sei allgemeiner Bestandteil der freien Meinungsäußerung, der irrt“, so Schultze.

Widerständiger Ort

Doch für die Autoren des Aufrufs sind die Ordnungshüter ein klares Feindbild. Connewitz sei „antifaschistisches Bollwerk im braunen Sumpf Sachsens“, welches sich einem „Angriff des Kapitals“ zu erwehren habe. „Die großen Bauunternehmen und Immobilienhaie könnten sich hier nicht so unwidersprochen breitmachen, wenn die Bullen sie nicht schützen würden“, heißt es in der Indymedia-Veröffentlichung.

Der linke Szenestadtteil solle „als widerständiger Ort zerstört werden“. Bereits seit den 1990er-Jahren würden Stadt, Polizei und Bürger „eine Befriedungsstrategie gegen widerständige Strukturen und Individuen“ führen. „Die Legalisierung der besetzen Häuser und die Institutionalisierung des Conne Island waren Ausdrücke dieser Strategie.“ Was sich nicht befrieden lasse, versuche man „durch repressive Methoden zu brechen“. In dem Aufruf wird der Polizei sogar unterstellt, dass sie in Connewitz eigene Interessen verfolge, weil linke Kräfte deren Hassobjekte seien und sie zudem „in ihrer DNA den Faschismus bereits in sich trägt“.

Polizei will Grundrechte gewährleisten

Fazit der Demo-Initiatoren: „Der Widerstand gegen diese Angriffe, ob wir nun Immobilienhaie, Bullen oder Faschist*innen in die Schranken weisen, ist eine Notwendigkeit.“ Dabei müssten sich militante und kreative Aktionsformen ergänzen. Von Solidarität und Nachbarschaft ist da die Rede, aber auch von Revolte. „Greifen wir die Verhältnisse an!“ fordern die unbekannten Verfasser.

„Dessen ungeachtet werden die vor Ort tätigen Polizeibeamten ihrem gesetzlichen und neutralen Auftrag folgen und die Inanspruchnahme von Grundrechten gewährleisten“, versicherte Loepki. Allerdings würden sie auch „entschlossen handeln, sofern die Erforderlichkeit gegeben sein sollte“.

