Leipzig

Das schwarze Gold steht hoch im Kurs. Einige kaufen Vinyl aus Nostalgie, manche wegen des Kultstatus’ oder als Gegenentwurf zum digitalen Konsum. Aus welchen Gründen auch immer, die Verkaufszahlen von Schallplatten steigen seit Jahren. Auch in Leipzig läuft das Geschäft stabil. Jetzt rückt eine Plattenladenmeile enger zusammen: „Whispers Records“ zieht um.

15 Jahre lang verkaufte Ralph Wünschiers Tonträger in der Karl-Liebknecht-Straße 109. Weil aber der Vertrag mit den LWB auslief und eine deutlich höhere Miete aufgerufen wurde, zogen Wünschiers, Julia Kothe und Marius Hedel einen Schlussstrich. Am Freitag eröffnen sie nach monatelangen Umbauarbeiten den neuen Standort im Feinkost-Hof.

Zweite Ebene eingezogen

„Wir fühlen uns schon jetzt richtig wohl hier“, sagt Kothe bei einer Zigarettenpause. „Durch die Nähe zu den anderen Läden ist die Atmosphäre familiär und sehr angenehm.“ Seit Februar verwandelt das Team die Halle, in dem früher bei schlechtem Wetter die Marktschwärmer-Händler ihre Produkte verkauften, in einen Anlaufpunkt für Musikfreaks. Mit Unterstützung der Feinkost-Genossenschaft wurden unter anderem Fenster und Heizung eingebaut, in Eigenfinanzierung eine zweite Ebene eingezogen oder der Fußboden erneuert.

Unten 100 Quadratmeter, oben 50 – das ist knapp die Hälfte der vorigen Verkaufsfläche. „Aus diesem Grund haben wir uns komplett von den CDs getrennt“, erklärt Julia Kothe. Allzu schwer fiel der Schritt nicht, denn inzwischen gelten ironischerweise die Scheiben aus Polycarbonat, die ab den 90ern das Vinyl verdrängten, als Auslaufmodelle. Zur Whispers-Neueröffnung spielen am Freitag ab 19 Uhr im Hof die Leipziger Bands BSG9 rund um Bert Stephan und Hansi Noack sowie die Metaller Church Of Mental Enlightmen - alles bei freiem Eintritt.

Plattenläden in Leipzig Ohrakel-Records, Brühl 61, geöffnet Di bis Sa 12-18 Uhr Inch By Inch, Lützner Str. 60, geöffnet Di bis Do 14-19, Fr 11-19, Sa 11-16 Uhr Vary Record Store & Café, Eisenbahnstraße 7, geöffnet Mo bis So 11-16 Uhr Musikhaus Kietz, Peterssteinweg 3, geöffnet Mo bis Fr 11-19, Sa 10-19 Uhr Phonocentrum, Peterssteinweg 13, geöffnet Mo bis Fr 10.19, Sa 10-16 Uhr Whispers, Karl-Liebknecht-Straße 36, geöffnet Mo bis 11-19, Sa 11-18 Uhr Sleeve, Mariannenstraße 74, geöffnet Mi bis Sa, 13-20 Uhr Glas & Bohne, Enderssstraße 6, geöffnet Mo bis Fr 9-17, Sa 10-14 Uhr Jamaica Underground Records, Georg-Schwarz-Straße 18a, geöffnet Di bis Sa 12-18 Uhr

Das Geschäft dürfte eine Bereicherung für die Feinkost sein. Aber gilt das auch für den Rest der Magistrale nach Süden, die im Peterssteinweg mit dem Musikhaus Kietz und dem Phonocentrum beginnt, in nur 800 Metern Entfernung? Bei Kietz sieht man die Ansiedlung positiv: „Ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig die Kundschaft wegnehmen, sondern uns ergänzen“, sagt Benedikt, der seit kurzem hier arbeitet. Julia vom Whispers schätzt das genauso ein: „Ich bin sicher, dass die Straße für Plattenkäufer noch spannender wird, weil man drei Läden hintereinander abklappern kann.“

Nach den überstandenen Lockdowns, in denen die Geschäfte geschlossen bleiben mussten, profitieren Plattenhändlerinnen und -händler wieder von einem Nachteil der Musik-Streamingdienste: Deren reine Virtualität, deren Gegenstandslosigkeit schürt bei vielen die Sehnsucht nach einer haptischen Hülle zur Musik, einer Verpackung samt Bildern und Songtexten. Da ist die Langspielplatte die perfekte, großformatige Erfüllung und den CDs in ihrer Wirkung weit voraus, auch klangtechnisch.

CDs sind out

Das können die Angestellten im Musikhaus Kietz bestätigen. „CDs nehmen wir nicht mehr an, höchstens für den Verschenken-Stand draußen“, sagt Justin, Azubi im Laden im Peterssteinweg. „Schallplatten sind deutlich stärker gefragt, und vor allem im Metalbereich ist es eine Prestigefrage, neue Alben auf Vinyl pressen zu lassen.“

Den größten optischen Charme versprühen natürlich die Cover der gebrauchten Platten. „Das hat etwas Museumsartiges“, kündigt Julia Kothe an. Besondere Schätzchen werden auch im neuen „Whispers“ die Wände schmücken und darauf hinweisen, dass es hier Liebhaber-Pressungen gibt. Im alten Laden, erzählt die 35-Jährige, ging kürzlich noch eine Rarität von Jazzlegende Art Blakey über die Theke. Für 300 Euro.

Und wer als Vinylist auf die ganz große Jagd gehen will, hat die Termine der Plattenbörse im Haus Leipzig im Kalender stehen. Hier liegt die Auswahl bei mindestens 200.000, wie Börsenchef Stefan Meiner schätzt. Die nächste ist für den 12. Dezember geplant.

