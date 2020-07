Es geht salopp gesagt ums Saufen, aber auch um die Gründe dafür: Das Berliner Musiktheaterkollektiv Glanz&Krawall gastiert Freitag und Samstag am Felsenkeller Leipzig, um alkoholische Exzesse in Kunst zu destillieren. Je mehr dabei schief geht, desto besser.

Am 3. und 4. Juli am Felsenkeller zu erleben: „Trinkerpark – on the road mit Glanz&Krawall" Quelle: promo