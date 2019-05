Leipzig

Stefan Marschall hätte nie geglaubt, dass die Rettung des Plagwitzer Felsenkellers über 20 Jahre dauern würde. „Als ich das alte Ballhaus zum ersten Mal gesehen habe, hing über dem Eingang noch ein rotes Sofa. Es zeigte an, dass da drinnen ein Möbelladen war“, erzählt der Veranstaltungsmanager gern.

Immobilie 1998 von der Treuhand erworben

Marschall weiß noch genau, wo er an jenem Tag im Jahr 1998 stand – und über die Zschochersche Straße blickte. Kurz darauf erwarb er das Haus mit der neobarocken Turmhaube von der Treuhandfirma TLG – und zwar gemeinsam mit einem Startup-Unternehmer aus Hannover, der 2003 wieder ausstieg. Vielleicht zum Glück, denn das Startup ging später pleite.

Zur Galerie Etliche Veranstaltungen, Biergarten, Theaterkneipe, Einkaufsmarkt – der Plagwitzer Felsenkeller ist wieder zu einem Treffpunkt für ganz unterschiedliche Menschen geworden, wie diese Bildergalerie zeigt.

Auch beim Felsenkeller scheiterten anfangs verschiedene Pläne, genug Geld für die Sanierung zusammenzutragen. Zum Beispiel erfüllten sich die Hoffnungen auf Fördermittel von der EU und vom Denkmalschutz nicht. Auch die Gründung eines Vereins brachte keine Fortschritte. Nach einer Teilrenovierung 2005 gab es zumindest ab und zu Veranstaltungen in dem 1890 erbauten Vergnügungstempel – aber nur mit stark begrenzter Teilnehmerzahl und weiteren Auflagen.

Schäden am Dach, Hausschwamm im Boden

Als Hans-Gerd Schirmer, der Leiter des Bauordnungsamtes, 2010 in Rente ging, war auch das wieder vorbei. Schirmer war selbst Plagwitzer und neben dem Felsenkeller aufgewachsen. Dessen Nachfolgerin im Amt kam aus Wuppertal und gewährte kein Pardon mehr. 2011 wurde die Schließung des Saals verfügt. Schäden am Dach, Schwamm im Boden und Keller, Mängel bei Brandschutz und Elektrik – Gründe dafür fanden sich viele.

Fünf-Punkte-Plan zur Rettung geboren

„Unser Ziel war immer, den Felsenkeller als Veranstaltungsstätte für die ganze Familie wieder zu eröffnen“, erinnert sich Marschall, der übrigens auch längere Zeit mit einer umstrittenen Ausstellung plastinierter menschlicher Körperteile (die aus den USA entliehen waren) durch die Lande zog. 2014 kam die Wende. Nun tüftelte er gemeinsam mit der Leipziger Projektentwicklungsfirma S&G Development einen Fünf-Punkte-Plan zur Rettung aus.

Rewe-Markt hilft bei Gesamtfinanzierung

„Zuerst wurde der Saal als Veranstaltungsstätte hergerichtet, auch im Keller darunter neue Toiletten eingebaut“, berichtet S&G-Chef Ingo Seidemann. „2015 folgte der Biergarten an der Karl-Heine-Straße.“ Im Anschluss ging es an die denkmalgerechte Sanierung der Außenhaut samt Dach und Fenstern – unterstützt durch die Stadt Leipzig mit 400 000 Euro Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost. 2016 konnte im kleinen Saal der Pub „Naumanns“ für Theater, Lesungen und Kleinkunst eingerichtet werden. Als letzter Punkt wurde im Oktober 2018 ein Rewe-Nahversorger auf 800 Quadratmetern im nördlichen Teil des Geländes eröffnet.

Bienenbäume als Ersatz für alte Kastanien

„An der Zufahrt und auf dem Parkplatz haben wir gerade noch sieben Bienenbäume gepflanzt.“ Die Sorte (Sophora japonica blüht besonders spät und hat für Bienen einen sehr hohen Nektarwert) sowie deren Standorte seien durch den Markkleeberger Baumschutzgutachter Professor Hans-Heinrich Jesch empfohlen worden – nachdem vor drei Jahren auf dem Areal neun Kastanien gefällt wurden, die durch Pilze und Fäule befallen waren. Wie berichtet, hatten sich Leipzigs Grüne unlängst empört, dass die Ersatzpflanzungen noch fehlten und „von dem einst grünen Felsenkeller-Areal nicht mehr übrig ist als ein von Betonpflaster versiegelter großflächiger Parkplatz“.

Felsenkeller-Eigentümer Stefan Marschall hat nun auch an der Zufahrt zum Parkplatz an der Zschocherschen Straße Bienenbäume anpflanzen lassen. Quelle: Jan Zimmermann

Doch das Bild werde sich mit dem Wachstum der Bäume wieder ändern, so Seidemann. Im Bereich des Biergartens stimme es ohnehin nicht. „Der Felsenkeller erhält keinen Cent Kulturförderung. Ohne den Rewe-Markt hätte der Eigentümer das Gesamtkonzept, das weit über fünf Millionen Euro gekostet hat, nie umsetzen können. Aber jetzt hat er es tatsächlich geschafft.“

120 000 Besucher im vergangenen Jahr

Samt dem Biergarten, dessen Nutzung 2018 durch einen Umbau des Küchentraktes eingeschränkt war, zählte der Felsenkeller im vergangenen Jahr rund 120 000 Besucher, sagt Jörg Folta. Er leitet die Felsenkeller Betriebs GmbH, die das Kulturprogramm und die Gastronomie verantwortet. Bis zu 1700 Stehplätze oder 750 Sitzplätze kann der große Saal nun wieder anbieten. Erst vor wenigen Tagen war er zum Abschiedskonzert der mitteldeutschen Ska-Legende „Die Tornados“ rappelvoll. Folta standen Tränen in den Augen. Schließlich hatte er „Die Tornados“ 1995 als Keyborder mitgegründet.

Fahrstuhl für barrierefreien Zugang

Das Programm werde auch künftig „zu Plagwitz und Lindenau passen und vom Punk- bis zum Sinfoniekonzert alles bieten“, verspricht er. „Allerdings ist es noch immer so, dass jeder Euro, den Herr Marschall oder wir verdienen, sofort in den Erhalt der Bausubstanz gesteckt wird.“ So läuft zurzeit die Einrichtung von Büroräumen für die Betriebs GmbH im neuen Küchentrakt. Dieser bekam auch einen Fahrstuhl, wodurch das ganze Haus nun barrierefrei erreichbar ist. Im Untergeschoss des Traktes wurden die alten Toiletten komplett modernisiert. Dadurch müssen die Gäste des Biergartens, der seit Anfang Mai bei schönem Wetter wieder öffnet, nun nicht mehr mit einem WC-Container vorlieb nehmen.

Neuer Club entsteht im Obergeschoss

Im Obergeschoss des markanten Turmgebäudes an der Kreuzung Karl-Heine-/Zschochersche Straße hat jüngst die Sanierung eines 180 Quadratmeter großen Raumes begonnen, der gemeinsam mit dem 85 Quadratmeter großen Turmzimmer zu einem neuen Club für kleinere Veranstaltungen und Konzerte, auch für private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten werden soll. „Am konkreten Konzept arbeiten wir noch“, so Folta. „Doch es gehört zu den Vorzügen dieses Hauses mit vielen Zugängen und autarken Bereichen, dass im Felsenkeller in Zukunft auch zwei, drei oder vier Veranstaltungen gleichzeitig möglich sind.“

Von Jens Rometsch