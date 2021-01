Felsenkeller eröffnet am Freitag „Rosas Salon“

Leipzig

Eine in mehrerer Hinsicht ungewöhnliche Bibliothek wird an diesem Freitag im Felsenkeller an der Karl-Heine-Straße eröffnet. Zwar bleibt das beliebte Kulturhaus wegen der Corona-Vorschriften natürlich weiterhin zu. Aus wichtigem Anlass findet in einem 40 Quadratmeter großen Raum aber die erste Lesung statt, erklärt Geschäftsführer Jörg Folta. „Sie wird ab 18 Uhr live gestreamt über unsere Facebook-Seite.“

Die Bibliothek befindet sich in „ Rosas Salon“, einem frisch umgebauten Nebenraum am früheren Club „Naumanns“. Die Bücher und Schriften darin sind alles Werke von und über Rosa Luxemburg, der berühmtesten Rednerin der traditionsreichen Versammlungsstätte im Leipziger Westen. Im Felsenkeller hielt die Revolutionärin am 27. Mai 1913 ihre berühmte Rede „Zur weltpolitischen Lage“, in der sie vor Krieg und Hass warnte, so der Historiker Volker Külow, Stadtrat der Linken im Wahlkreis Alt-West. „Ihre Briefe gehören zur Weltliteratur“, betont er.

Anzeige

Auf einem Tisch in „Rosas Salon“ liegen verschiedene Werke von und über Rosa Luxemburg zum Schmökern aus. Quelle: Kempner

Der Felsenkeller sei ein Haus voller Geschichte und Charisma, hebt Geschäftsführer Folta hervor. „Das pflegen wir gern.“ Letztes Jahr war am Eingang schon ein Historienpanorama enthüllt worden, das den wechselvollen Weg des Hauses in 130 Jahren widerspiegelt – als Collage aus Fotos, Postkarten, Annoncen, Plakaten.

Bücherspenden verschiedener Verlage

Beim Aufbau der Luxemburg-Bibliothek haben nun der Berliner Karl Dietz Verlag, Hamburgs VSA Verlag und die nach der Sozialistin benannte Stiftung große Unterstützung geleistet, sagt Külow. „Sobald es die coronabedingten Einschränkungen erlauben, können Interessierte hier nicht nur alle Bände der modernsten Edition ihrer Werke und Briefe, sondern auch eine A3-Faksimile-Ausgabe ihres legendären Herbariums selbst in Augenschein nehmen, das zum Teil im Gefängnis entstand.“

Felsenkeller-Sanierung schreitet voran

Für den Salon fertigte der Künstler Marcel Bontempi aus Kassel ein Gemälde an, das Luxemburg vor dem Felsenkeller und Gewitterwolken am Himmel zeigt – sie hält eine Blaumeise auf der rechten Hand. Der Raum solle auch im Wortsinn als Salon dienen, sagt Folta. „Hier kann man sich treffen, schmökern, zuhören, in Zukunft auch ausgewählte Bücher einfach mitnehmen. Der Bestand soll noch weiter wachsen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn der derzeit laufende Umbau des benachbarten Clubs zu einer neuen Gaststätte abgeschlossen ist, bleibe die Flügeltür zum Salon stets offen. Der Club ziehe um ins erste Obergeschoss, wo die Sanierungsarbeiten schon weit vorangeschritten sind. Anlass der Eröffnung an diesem Freitag sei natürlich das Datum.

Linke gedenkt der Ermordung am 15. Januar

Vor 102 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar in Berlin ermordet. Der Linken-Stadtverband plant daher heute noch weitere, kleine Veranstaltungen. Um 16.30 Uhr wird an der Rosa-Luxemburg-Büste in der Gustav-Freytag-Straße ein Blumengebinde niedergelegt. 17 Uhr folgt vor dem Liebknecht-Haus in der Braustraße eine kurze Rede von Liliana Osorio de Rosen vom Stadtvorstand – mit anschließender Online-Performance zu einem Luxemburg-Zitat: „Man kann die Menschen nur richtig verstehen, wenn man sie liebt.“ Laut Parteisprecher Kay Kamieth ist der Tag zugleich Auftakt für weitere Aktionen zum 150. Geburtstag der beiden Revolutionäre in diesem Jahr.

Von Jens Rometsch