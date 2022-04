Leipzig

Wann hat mein Kind Schulanfang, wann können wir welche große Urlaubsreise planen? Das sächsische Kultusministerium hat jetzt sämtliche Ferientermine für den Freistaat bis zum Jahr 2030 veröffentlicht. Auch die unterrichtsfreien Tage stehen fest.

Kultusminister einigen sich auf Sommerferien-Termine

Wann jedes der 16 Bundesländer in die Sommerferien geht, das hatte die Kultusministerkonferenz im vergangenen Dezember festgelegt – langfristig bis zum Jahr 2030, um Schulen und Familien mehr Planungssicherheit zu geben. Für die Termine aller weiteren Ferien in Sachsen ist die Arbeitsgemeinschaft Ferienregelung zuständig. Diese besteht unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, Landeselternrat, Landesschülerrat, Landesamt für Schule und Bildung, der Wirtschaft und dem Landestourismusverband Sachsen.

Auch die unterrichtsfreien Tage bis 2030 stehen schon fest – sie werden vom sächsischen Kultusministerium festgelegt. Die frei beweglichen Ferientage hingegen werden von jeder Schule selbst in Abstimmung mit der Schulverwaltung bestimmt. Die Zahl dieser frei wählbaren Ferientage variiert in den Schuljahren und hängt davon ab, wie viele gesetzliche Feiertage auf den Zeitraum der Schulferien fallen. Die Zahl der Ferientage pro Schuljahr ist konstant.

Späte Sommerferien 2028 und 2029

Die Sommerferien beginnen in diesem Jahr in Sachsen am 18. Juli und enden am 26. August. Im kommenden Jahr – 2023 – beginnen sie eine Woche früher am 10. Juli und enden am 18. August. Danach rückt Sachsen für zwei Jahre noch weiter vor und startet schon Ende Juni in die großen Sommerferien. In den Jahren 2028 und 2029 müssen die sächsischen Schulkinder aber dann besonders lange auf die Sommerferien warten – sie beginnen erst Ende Juli und dauern bis Ende August beziehungsweise Anfang September.

Hier sind die Termine bis 2030.

Von Kerstin Decker