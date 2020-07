Leipzig

Ob Angeln, Sport oder Segeln lernen – der Somerferienpass der Stadt Leipzig listet eine riesige Fülle an Angeboten für jüngere und ältere Schülerinnen und Schüler auf. Hier bietet LVZ Familie eine kleine Auswahl über die ersten beiden Ferienwochen (viele der aufgeführten Veranstalter haben weitere Angebote im Programm/Preise gelten für Ferienpass-Inhaber):

Kreative Angebote von Töpfern bis Drucken

Freies Töpfern in der Andrea Doria Keramikwerkstatt: Donnerstag, 23. Juli und 30. Juli, ab 15 und 16.15 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: bitte erkundigen, Adresse: Spinnereistraße 7 / Haus 11, 04179 Leipzig, Internet: www.andrea-doria-ev.de

Anzeige

Bau eines Kinderbogens mit zwei Pfeilen bei Bogenbauer Jörg Dubielzig (mit Anmeldung): Dienstag, 21. Juli und 28. Juli, 10 bis 12 Uhr, für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Preis: 33 Euro. Zusätzlich Bau eines Langbogens mit zwei Pfeilen: Mittwoch, 22. Juli und 29. Juli, 10 bis 15 Uhr, für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren, Preis: 125 Euro, Adresse: Auenstraße 38, 04435 Schkeuditz, Internet: www.bogen-bau.de

Weitere LVZ+ Artikel

T-Shirts batiken mit dem Bürgerverein Messemagistrale e.V. (mit Anmeldung): Samstag, 25. Juli, 14 bis 16 Uhr, für Kinder von 8 bis 14 Jahren, Preis: 1,50 Euro. Zusätzlich: Wave-Board-Tricks (mit Anmeldung): Mittwoch, 29. Juli, 10 bis 12 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren, Preis: 1,50 Euro, Adresse: Straße des 18. Oktober 10a, 04103 Leipzig, Internet: www.bv-messemagistrale.de

Rap-Workshop mit der Hero Society mit Der ANKER e.V. (mit Anmeldung): Montag, 20. Juli, 14 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: kostenlos. Zusätzlich: Nähwerkstatt: Schlupfschal (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli, 14.30 bis 18.30 Uhr,für jedes Alter geeignet, Preis: 3 Euro pro Stück. Zusätzlich: Entdecke dein Talent! Theaterworkshop (mit Anmeldung): Donnerstag, 30. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, für Kinder ab 9 Jahren, Kosten: 3 Euro, Adresse: Renftstraße 1, 04159 Leipzig, Internet: www.facebook.com/ANKERleipzig

Comic mit Photoshop in der Kinder- und JugendKulturWerkstatt JOJO (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli, 13 bis 15 Uhr, für Kinder ab 10 Jahren, Preis: 1 Euro. Zusätzlich: Stopp-Motion-Trickfilme (mit Anmeldung): Freitag, 24. Juli, 10 bis 13 Uhr, für Kinder ab 10 Jahren, Preis: 2 Euro. Zusätzlich: Duftende Drucke! (mit Anmeldung): Mittwoch, 29. Juli, 13 bis 16 Uhr, für Kinder ab 10 Jahren, Preis: 2 Euro, Adresse: Riebeckstraße 51a, 04317 Leipzig, Internet: www.jukuwe-leipzig.de

Schallplattenkunst im Graffiti-Style beim Halle 5 e.V. (mit Anmeldung): Mittwoch, 22. Juli und 29. Juli, 11 bis 15 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 4 Euro. Zusätzlich: Gläser gravieren (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli, 13 bis 15 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Preis: 3 Euro, Adresse: Windscheidstraße 51, 04277 Leipzig, Internet: www.halle5.de

Rap on Air – Rap Workshop im Heizhaus (mit Anmeldung): dreitägiger Workshop von Montag, 27. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr, für Jugendliche ab 12 Jahren, Preis: 5 Euro, Adresse: Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig, Internet: www.heizhaus-leipzig.com

Mit dem Mikrofon in die Natur in der Hörfunk- u. Projektwerkstatt Leipzig (mit Anmeldung): zweitägiger Kurs, Mittwoch, 22. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr, für Kinder ab 10 Jahren, Preis: kostenlos. Zusätzlich: Deinen eigenen Medienbeitrag erstellen (mit Anmeldung): zweitägiger Workshop am Montag, 27. Juli, und Dienstag, 28. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr, für Kinder ab 10 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Paul-Gruner-Straße 62, 04107 Leipzig, Internet: www.hup-le.de

Wir bepflanzen Kräutertöpfe beim Jugend und Familie Kreativ e.V. (mit Anmeldung): Dienstag, 21. Juli, 10 bis 12 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, Preis: 1 Euro. Zusätzlich: Wir bemalen Stoffbeutel (mit Anmeldung): Montag, 20. Juli, und Dienstag, 28. Juli, jeweils 10 bis 12 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, Preis: 1,50 Euro, Adresse: Hannoversche Straße 57, 04157 Leipzig, Internet: www.waldhaus-kreativ.de

Urban Sketching – Gebäude und Stadtszenen im KunstWerk Leipzig (mit Anmeldung): dreitägiger Workshop, von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, 16 bis 17.30 Uhr, für Jugendliche ab 12 Jahren, Preis: 45 Euro. Zusätzlich: Tiere und Pflanzen in Aquarell (mit Anmeldung): zweitägiger Kurs am Donnerstag, 30. Juli, und Freitag, 31. Juli, jeweils 14 bis 15.30 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 35 Euro, Adresse: Ludwigstraße 112, 04315 Leipzig, Internet: www.kunstwerk-leipzig.de

Gestalte eine Fläche mit Graffiti in der KAOS-Kulturwerkstatt: Donnerstag, 23. Juli, und Freitag, 24. Juli, jeweils von 10 bis 14 Uhr, für Jugendliche ab 12 Jahren, Preis: 22 Euro. Zusätzlich: Trickfilm selbst gemacht (mit Anmeldung): zweitägiger Kurs am Montag, 27. Juli, und Dienstag, 28. Juli, jeweils 10 bis 14 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 9 bis 12 Jahren, Preis: 10 Euro, Adresse: Wasserstraße 18, 04177 Leipzig, Internet: www.kaos-leipzig.de

SommerAtelier bei Lene beim Mühlstraße 14 e. V. (mit Anmeldung): täglicher Kurs, jeden Tag von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils 15 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 4 Euro, Adresse: Mühlstraße 14, 04317 Leipzig, Internet: www.muehlstrasse.de

Schreiben wie die alten Römer im Antikenmuseum der Universität Leipzig (mit Anmeldung): Mittwoch, 22. Juli, 10 bis 12 Uhr oder 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Preis: 1 Euro, Adresse: Alte Nikolaischule, Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig, Internet: www.antik.gko.uni-leipzig.de

Radierung: Wir ritzen Bilder in Metall im Museum für Druckkunst (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli und 30. Juli, 10 bis 12 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren, Preis: 4 Euro, Adresse: Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig, Internet: www.druckkunst-museum.de

Radiowerkstatt, Nachhaltigkeits-Workshop oder Trickfilmwerkstatt für Gruppen im Unikatum Kindermuseum (mit Anmeldung): tägliche Kurse, jeden Tag von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils 10 bis 13 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, Preis: 4 Euro pro TeilnehmerIn, Adresse: Zschochersche Straße 26, 04229 Leipzig, Internet: www.kindermuseum-unikatum.de

Offene Upcycling-Werkstatt mit Restlos – Das Upcyclingprojekt: Montag, 20. Juli und 27. Juli, sowie Dienstag, 21. Juli und 28. Juli, jeweils 15 bis 18 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren, Preis: 2 Euro für eine Stunde, Adresse: Gießerstraße 29, 04229 Leipzig, Internet: www.muetterzentrum-leipzig.de/index.php/restlos-das-upcyclingprojekt

Makramee-Ampeln selbst basteln im Schulbiologiezentrum: Dienstag, 21. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Preis: kostenlos. Zusätzlich: Herbarium anlegen mit Anleitung: Dienstag, 28. Juli, und Donnerstag, 30. Juli, jeweils 10 bis 11.30 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Schleußiger Weg 1, 04275 Leipzig, Internet: schulbiologiezentrum.leipzig.de

Programmieren mit Calliope im Soziokulturellen Zentrum VILLA (mit Anmeldung): Freitag, 24. Juli, 10.30 bis 14 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Preis: 4 Euro. Zusätzlich: Elektronische Musik komponieren (mit Anmeldung): fünftägiger Kurs von Montag, 21. Juli, bis Freitag, 24. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren, Preis: 25 Euro. Zusätzlich: Create your Selfie (mit Anmeldung): dreitägiger Workshop von Mittwoch, 29. Juli, bis Freitag, 31. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr, für Kinder bis 12 Jahren, Preis: 8 Euro, Adresse: Lessingstraße 7, 04109 Leipzig, Internet: www.villa-leipzig.de

mBots – Roboter mit Scratch programmieren an der Volkshochschule (mit Anmeldung): fünftägiger Kurs von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren, Preis: 55 Euro. Zusätzlich: Japanisch- Einstiegkurs (mit Anmeldung): fünftägiger Kurs von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils von 9 bis 11.45 Uhr, für Jugendliche ab 14 Jahren, Preis: 37,50 Euro, Adresse: Löhrstraße 3, 04105 Leipzig, Internet: www.vhs-leipzig.de

Typografie auf T-Shirts in der Werk 2 Grafikdruckwerkstatt (mit Anmeldung): zweitägiger Kurs am Montag, 20. Juli, und Dienstag, 21. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Uhr, Preis: 12 Euro. Zusätzlich: Maschinen in Bewegung – Als der Wecker laufen lernte Teil II (Trickfilm) (mit Anmeldung): dreitägiger Workshop von Mittwoch, 22. Juli, bis Freitag, 24. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Uhr, Preis: 18 Euro. Zusätzlich: Was ist in meinem Koffer (Linolschnitt) (mit Anmeldung): Donnerstag, 30. Juli, oder Freitag, 31. Juli, jeweils 13 bis 15.30 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren, Preis: 3 Euro, Adresse: Kochstraße 132, 04277 Leipzig, Internet: www.werk-2.de

(Sportliche) Angebote von Kicken über Tanzen bis Segeln

Schnupperangeln beim Anglerverband Leipzig e.V. (mit Anmeldung): Mittwoch, 22. Juli oder 29. Juli, 10 bis 17 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: kostenlos, Adresse: Engelsdorfer Str. 377, 04319 Leipzig, Internet: www.anglerverband-leipzig.de

Artistik Camp (ohne Übernachtung) mit dem Artistik Schulprojekt e.V. (mit Anmeldung): fünftägiger Workshop von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils 9 bis 15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 13 Jahren, Preis: 130 Euro, Adresse: Dufourstraße 38, 04107 Leipzig, Internet: www.artistik-schulprojekt.de

Schlaufuchs-Rallye für Familien in der Auwaldstation Leipzig: Dienstag, 21. Juli oder 28. Juli, ab 10 Uhr, für Kinder (und ihre Familie) ab 6 Jahren, Preis: 4 Euro, Adresse: Schloßweg 11, 04159 Leipzig, Internet: www.auwaldstation.de

Billard nach Lust und Laune bei Pool Leipzig: täglich von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils 12 bis 17 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Erich-Zeigner-Allee 64, 04229 Leipzig, Internet: www.pool-sachsen.de/leipzig

Bowlen (min. 3 Personen pro Bahn) bei Moonlight-Bowling (mit Anmeldung): täglich von Dienstag, 21. Juli oder 28. Juli, bis Donnerstag, 23. Juli oder 30. Juli, 10 bis 17 Uhr, oder Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, und Samstag, 25. Juli oder 1. August, 14 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 3 Euro für 1,5 Stunden, Adresse: Pötzschker Weg 2-4, 04179 Leipzig, Internet: www.moonlightbowling-leipzig.de. Alternativ: Starlight-Bowling: Montag, 20. Juli oder 27. Juli, Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, und Samstag, 25. Juli oder 1. August, 14 bis 18 Uhr, oder Dienstag, 21. Juli oder 28. Juli, bis Donnerstag, 23. Juli oder 30. Juli, 10 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 3 Euro für 1,5 Stunden, Adresse: Diezmannstraße 5, 04207 Leipzig, Internet: www.starlight-bowling.de

FIFAntastisch! – FIFA Turnier bei Der Anker e.V. (mit Anmeldung): Dienstag, 21. Juli, 13 bis 20 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: kostenlos. Zusätzlich: Kick it! – Streetsoccer Turnier (mit Anmeldung): Dienstag, 28. Juli, 14 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: kostenlos, Adresse: Renftstraße 1, 04159 Leipzig, Internet: www.facebook.com/ANKERleipzig

Skate-Workshop mit dem Heizhaus (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli, 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Preis: kostenlos bzw. täglich von Montag, 27. Juli bis Mittwoch, 29. Juli, 10 bis 12 Uhr für Kinder ab 7 Jahren, Preis: 5 Euro. Zusätzlich: Teeniedance-Workshop (mit Anmeldung): Donnerstag, 23. Juli, 17 bis 18 Uhr, für Jugendliche ab 12 Jahren, Preis: 3 Euro. Zusätzlich: Taekwondo-Workshop (mit Anmeldung): Freitag, 24. Juli, 13 bis 18 Uhr, für Kinder ab 9 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig, Internet: www.heizhaus-leipzig.com

All About Streetdance mit Halle 5 e.V. (mit Anmeldung): Dienstag, 21. Juli, für Kinder von 7 bis 10 Jahren oder Donnerstag, 23. Juli, für Kinder ab 10 Jahren, jeweils 13 bis 15 Uhr, Preis: 3 Euro. Zusätzlich: Breakdance (mit Anmeldung): Donnerstag, 30. Juli, 13 bis 15 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Preis: 3 Euro, Adresse: Windscheidstraße 51, 04277 Leipzig, Internet: www.halle5.de

Hindernisparcour beim IB Offener Treff für Kinder und Jugendliche »50°NordOst« (mit Anmeldung): Freitag, 24. Juli, 14 bis 17 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Klingenthaler Straße 14, 04349 Leipzig, Internet: www.internationaler-bund.de/standort/210633/

Entdeckerrallye mit den Leipziger Stadtdetektiven: Sonntag, 26. Juli, 14.30 bis 16 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 4 Euro. Zusätzlich: Schnitzeljagd: Mittwoch, 29. Juli, 15.30 bis 17 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 4 Euro, Adresse: Altes Rathaus, Markt 1, 04109 Leipzig, Internet: www.leipziger-stadtdetektive.de

Badminton, Tennis, Squash, Tischtennis, Minigolf oder Streetdance im Matchball-Sportcenter (teilweise mit Anmeldung): verschiedene Angebote von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli (Minigolf ganzwöchig), unterschiedliche Zeiten, für Kinder ab 6, 9 oder 12 Jahren, Preise: unterschiedlich, Adresse: Lützner Straße 175, 04179 Leipzig, Internet: www.matchball-leipzig.de

Segelschein bei MS Cospuden/Freizeit-Abenteuer (mit Anmeldung): fünftägiger Kurs von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr, für Kinder von 7 bis 10 Jahren, Preis: 249 Euro, Adresse: Hafenstraße 23, 04416 Markkleeberg, Internet: www.freizeit-abenteuer.com/mscospuden. Oder: Schnupperkurs Segeln beim Seglerverein Leipzig e. V. (mit Anmeldung): fünftägiger Kurs von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, jeweils 9 bis 15 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren, Preis: 100 Euro, Adresse: Am Stausee 4, 04249 Leipzig, Internet: www.seglerverein.de

Rätseltour für Kids zum Entdecken im Grassi Museum für Völkerkunde (mit Anmeldung): Mittwoch, 22. Juli, 10 bis 12 Uhr, oder Mittwoch, 29. Juli, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab 7 Jahren, Preis: 1 Euro, Adresse: Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Internet: www.grassi-voelkerkunde.skd.museum

Familienführung im Phyllodrom Regenwaldmuseum e.V. (mit Anmeldung): Samstag, 25. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr oder 14 bis 15.30 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 1 Euro, Adresse: Delitzscher Landstraße 38, 04158 Leipzig, Internet: www.phyllodrom.de

Flying Wheels Skateboard Workshop für Mädchen (und Jungen) mit dem Projekt Verein e.V. – Conne Island (mit Anmeldung): dreitägiger Workshop von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, jeweils ab 10 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Koburger Str. 3, 04277 Leipzig, Internet: www.conne-island.de

Sommerferienspiele beim SC DHfK Leipzig Kindersportzentrum (mit Anmeldung): fünftägiges Angebot von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr, für Kinder von 6 bis 10 Jahren, Preis: 125 Euro, Adresse: Am Sportforum 10, 04105 Leipzig, Internet: www.scdhfk.de/abteilungen/kindersportzentrum

Karate und Selbstverteidigung im Seibukan-Karate-Dojo (mit Anmeldung): Montag, 20. Juli oder 27. Juli, 17.30 bis 18.30 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 13 Jahren, 19 bis 20.30 Uhr, für Jugendliche ab 14 Jahren, oder Mittwoch, 22. Juli oder 29. Juli, 17.30 bis 18.30 Uhr, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 13 Jahren, Preis: kostenlos, Adresse: Erich-Zeigner-Allee 64 A, 04229 Leipzig, Internet: www.facebook.com/seibukanleipzig

Freekick in der Soccerworld (mit Anmeldung): täglich von Montag, 20. Juli oder 27. Juli, bis Sonntag, 26. Juli oder 2. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr, für jedes Alter geeignet, Preis: 3,50 Euro für eine Stunde. Zusätzlich: Fußball-Ferienspaß (mit Anmeldung): fünftägiges Angebot von Montag, 20. Juli oder 27. Juli bis Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr, für Kinder bis 13 Jahren, Preis: 110 Euro, Adresse: Curiestraße 10, 04103 Leipzig, Internet: www.hallenfussball.de

Basketball, Kindersport-Mix, Darts, Rudern, Cheerdance, Wasserball, Sportschießen und vieles mehr bei der Sportjugend Leipzig (mit Anmeldung): verschiedene Angebote täglich von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, zu unterschiedlichen Zeiten und für unterschiedliche Altersklassen, Preis: kostenlos, Adresse: diverse, Internet: www.ssb-leipzig.de/leistungen/veranstaltungen/sommersportwoche

Paddeln lernen beim Bootsverleih „Am Kanal 28“ (mit Anmeldung): Mittwoch, 22. Juli oder 29. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren, Preis: 5 Euro, Adresse: Am Kanal 28, 04179 Leipzig, Internet: www.freizeit-abenteuer.com/bootsverleih

Schnuppertauchen in der Tauchschule „Leipziger Delphine“ (mit Anmeldung): Freitag, 24. Juli oder 31. Juli, 15 bis 18 Uhr, für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, Preis: 37 Euro, Adresse: Straße am See, 04207 Leipzig, www.leipziger-delphine.de

Weitere Programmpunkte und die Angebote der weiteren Ferienwochen finden Sie auf der Website der Stadt Leipzig.

(alle Angaben ohne Gewähr)

Von Thomas Bothe