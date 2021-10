Schkeuditz

Am Sonnabend beginnen in Sachsen die Herbstferien. Vom Flughafen Leipzig/Halle heben an diesem Wochenende insgesamt 40 Passagiermaschinen zu Urlaubszielen ab. Hinzu kommen Verbindungen nach Frankfurt/Main, München und Wien, von wo aus zu weltweiten Zielen durchgestartet werden kann. Wegen der noch immer geltenden Corona-Beschränkungen bittet der Airport alle Fluggäste zweieinhalb Stunden vor dem Start am Flughafen zu sein.

Spanien, Griechenland, Ägypten und Italien dabei

Es geht am Wochenende zu vielen Sonnenzielen – die Maschinen heben ab Leipzig/Halle nach Antalya, Istanbul, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Las Palmas, Kreta, Rhodos, Korfu, Kos, Hurghada, Marsa Alam und Lamenzia Terme ab. Für alle Länder gelten unterschiedliche Auflagen, heißt es vom Flughafen. So müssten Reisende nach Spanien, in die Türkei, nach Griechenland und Italien eine Online-Reiseanmeldung für die Einreise ausfüllen. „Danach wird ein QR-Code generiert, der beim Check-in vorgelegt werden muss“, so Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. „Ohne den Code ist kein Check-in möglich.“

Winterflugplan noch in Abstimmung

Noch wird am Flughafen nach Sommerflugplan gestartet, wie Schuhart erklärt. „Der Winterplan ist noch in der Abstimmung.“ Fest steht allerdings schon jetzt: Ab dem 2. November gibt es wieder eine Direktverbindung vom Schkeuditzer Flughafen nach Paris. „Zweimal wöchentlich nonstop“, so Schuhart. Nach sechs Jahren ohne diese Verbindung aus Leipzig/Halle steuert die spanische Fluggesellschaft Vueling künftig die französische Hauptstadt an.

Von Linda Polenz