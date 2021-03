Fernfahrerin in der Pandemie: Tonnenweise Nudeln und Klopapier

Leipzig

Links zwei Burgen, rechts eine. Genüsslich betrachtet Claudia Blumstengel bei ihrer Fahrt auf der A4 Richtung Erfurt die Drei Gleichen. „Solche Anblicke versüßen mir die Arbeit“, sagt die Frau, während sie mit ihrem Zwölftonner auf dem Asphalt entlang brettert, der wie ein Reißverschluss zwischen den mittelalterlichen Bauten liegt.

Seit über 20 Jahren ist Blumstengel Fernfahrerin. Ein Job in einer klassischen Männerdomäne. Ein Job, dessen Stellenwert vielen erst durch die Corona-Zeit klar geworden ist. Lkw-Fahrerinnen und -fahrer sind über das übliche Maß gefordert, und die Pandemie zeigt einer bislang eher desinteressierten Bevölkerung, was Logistik kann.

Ihr Berufsleben begann die 1968 in Leipzig Geborene als Näherin bei den VEB Conform Lederwaren, bis zu dessen Ende 1991. Nach der Geburt zweier heute erwachsener Kinder fing sie im Jahr 2000 beim Stadtboten an. Seit 2010 sitzt sie in den Transportern der Firma Krause. Außer Sattelschleppern fährt die 52-Jährige alles, was der Fuhrpark hergibt.

Außer ihr sitzen noch zwei Frauen bei Krause Transporter „auf dem Bock. Ihre berühmteste Kollegin heißt Tinka, Star der Kabel-eins-Reihe „Trucker Babes“. Allerdings ist Blumstengel die Sendung „zu doof, die hat wenig mit dem Alltag in unserem Job zu tun.“Noch nie kassierte die nur 1,56 Meter große Frau blöde Sprüche der männlichen Kollegen wegen ihres Exotendaseins in dem Metier. „Klar, man muss sich durchsetzen“, sagt sie, „aber das habe ich gelernt.“ Zwölf Jahre lang spielte Blumstengel bei den LVB-Handballern, außerdem schwamm sie beim DHfK Leipzig, profitierte vom harten Training. „Ohne meine Fitness hätte ich es in dem Job schwer gehabt.“

Die erste Märzwoche besteht aus Fahrten durch Thüringen. Montag ab Leipzig hin, Übernachten in einer Pension, Freitag zurück. Sie beliefert Großkunden im Farbenbedarf – Malerfirmen und Baumärkte. Im Laderaum drängeln sich auch exorbitante Teppichrollen, Parkett, Fußbodenleisten. Blumstengels Credo ist bei jeder Anfahrt dasselbe. „Jeder Kunde bekommt von mir zuerst ein nettes Lächeln“, sagt sie. „Der Umgang mit Leuten ist ein Grund, warum mir mein Beruf Spaß macht.“

Dass sie als Corona-Heldin gilt, lässt die bodenständige Leipzigerin unbeeindruckt. „Ich mache einfach meinen Job.“ Gewisse Mengenverhältnisse beim ersten Lockdown brachten sie allerdings zum Schmunzeln. Nudeln und Klopapier landeten tonnenweise auf ihrem Truck. Das Gute an dieser Phase: Die Straßen waren freier. „In den letzten 15 Jahren ist das LKW-Aufkommen enorm gestiegen, das spüre ich auch durch die überfüllten Rastplätze. Da hat die Verkehrspolitik geschlafen.“ Apropos: Es kam schon vor, dass sie im LKW übernachten muss. Angst hat sie keine, schön ist das aber auch nicht.

Die neue Woche ist weniger kilometerreich, denn Blumstengel fährt ihre Stammrunde Richtung Bitterfeld-Wolfen und Landsberg, zu Großlagern wie Rossmann oder Chemie-Standorten wie Bayer, täglich zwischen 150 und 170 Kilometer. Nicht immer sieht sie zum Feierabend ihren Mann. Denn auch René Blumstengel ist Berufskraftfahrer; kennengelernt hat sie ihn bei einer Lieferung für Amazon. Ist soviel Abstinenz schwierig für die Beziehung? „Passt schon“, sagt sie und zwinkert: „Das hält die Liebe frisch.“

Von Mark Daniel