Bei Schwester Miriam und Rieke schlägt die Liebe ein

„Es ist schön, verliebt zu spielen“, freut sich Christina Petersen, bekannt als Schwester Miriam aus „In aller Freundschaft“. In der Serie bebt ihr Herz für Rieke Machold ( Liza Tzschirner), Enkelin einer Patientin. Ganz langsam bahnt sich die Liebesbeziehung an. Bisher ist Rieke erst zweimal auf dem Bildschirm aufgetaucht, und es ist noch nicht viel passiert. Aber da bei „In aller Freundschaft“ jetzt schon die Folgen für Januar gedreht werden, weiß das Team mehr als die Zuschauer: „2020 wird das Jahr von Miriam und Rieke“, verrät eine Sprecherin. „Das Nächste ist dann der Kuss.“ Der war dieser Tage fällig, beim Außendreh am Völkerschlachtdenkmal.

Thema mit Scheuklappen

Außendreh für „In aller Freundschaft)“. Quelle: Christian Modla

An der lesbischen Liebesgeschichte hängen alle mit Herzblut, sowohl die Schauspielerinnen selbst als auch die Filmproduktionsfirma Saxonia Media und die zuständige Redaktion des MDR. Christina Petersen (29), Darstellerin der patenten Schwester Miriam, ist vor knapp drei Jahren bei „In aller Freundschaft“ eingestiegen. Als klar wurde, in welche Richtung sich ihre Rolle entwickeln soll, war sie sofort Feuer und Flamme. Schließlich sei sie Schauspielerin, um etwas zu bewegen. „Nun kann ich ein bisschen helfen zu zeigen, dass Diversität ganz alltäglich ist.“ In ihrer westfälischen Heimatstadt Castrop-Rauxel werde Homosexualität zwar toleriert, aber oft nicht so ganz verstanden. „Es ist immer noch ein Thema, bei dem die Scheuklappen aufgesetzt werden.“ In ihrer Schulzeit und danach hatte Christina mehrere Freunde, die sich geoutet haben, „und oft war ich die erste Vertraute, die es erfuhr.“

Wen man küsst, ist egal

„Liebe ist Liebe. Punkt!“, sagt auch Liza Tzschirner (32, „Sturm der Liebe“). Die rheinische Frohnatur kommt aus Bonn und stammt aus einer großen Familie, in der „sowieso alle anders und liebevoll zur Welt eingestellt sind“. In einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung durfte sie 2015 schon mal eine lesbische Muslimin spielen. „Ich freue mich total über das Vertrauen und die Verantwortung, dass ich ein solches Thema in den ARD-Serienabend bringen kann.“ Als Schauspielerin macht es für Liza letztendlich keinen Unterschied, wen sie zu küssen hat – ob Frau oder Mann, „solange hygienisch alles einwandfrei ist“.

Sympathie beim Casting

Schon beim Casting lag etwas Besonderes in der Luft zwischen den beiden Schauspielerinnen. Es passte einfach, Sympathie und Vertrauen waren sofort da, das spürten alle. Gecastet wurde im März, Ende Mai drehte Liza Tzschirner zum ersten Mal in der Sachsenklinik. Bisher kommen von den Fans überwiegend positive Reaktionen. „Es ist eine Erleichterung, dass das Thema gut aufgenommen wird“, freuen sich Christina und Liza. Manche Fans wenden sich mit ganz persönlichen Geschichten an die beiden, bitten um Rat. Dann bekommen sie auch eine persönliche Antwort.

Jascha Rust und Christina Petersen beim Fanfest zum 20. Geburtstag von „In aller Freundschaft“ 2018 in der Media City. Quelle: Christian Modla

Glückliche Singles

Im privaten Leben der Schauspielerinnen spielt die Liebe übrigens im Moment keine große Rolle: „Ich bin Single und sehr mit der Liebe zu mir selbst beschäftigt. Und ich habe einen tollen Hund“, verrät Liza augenzwinkernd. „Bei mir sieht es genauso aus. Aber ich habe keinen Hund“, ergänzt Christina schmunzelnd.

