Leipzig

Das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) wurde im Oktober 2018 am Leipziger Standort gegründet. Aber was genau macht eigentlich das FBA? Wofür ist es zuständig? Birgit Schenderlein, Leiterin des FBA-Aufbaustabs, präsentiert bei einer Informationsveranstaltung die neue Bundesoberbehörde im Kontext der Autobahn-Reform und erklärt auch, welche Job- und Karriereperspektiven sich bieten. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr im Ratskeller (Lotterstraße 1); sie wird organisiert von der Leipziger Bezirksgruppe des Vereins der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI). Die Teilnahme ist kostenlos.

Behörde ist noch im Aufbau

Das FBA befindet sich indes immer noch im Aufbau; bis Ende 2019 soll es am Leipziger Standort 41 Mitarbeiter zählen, in knapp zwei Jahren gut 250 und noch einmal 150 in den Außenstellen. Das FBA ist derzeit in der Langen Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs untergebracht; langfristig wird der Platz dort nicht reichen, die Behörde sucht noch nach einem geeigneten Standort.

Von bm