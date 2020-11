Fernwärmepreise in Leipzig sinken deutlich

Leipzig

Wegen Änderungen bei staatlichen Umlagen und an den Energiemärkten passen die Leipziger Stadtwerke (LSW) ab 1. Januar 2021 ihre Preise an. Am deutlichsten wird sich das im Bereich Fernwärme niederschlagen. Dort sinkt der Preis für das am meisten verwendete Produkt „Leipziger wärme.komfort“ um durchschnittlich 6,6 Prozent, teilte der kommunale Energieversorger mit. Bei einem mittleren Verbrauch von 7000 Kilowattstunden (kWh) spare ein Leipziger Haushalt (im Mehrfamilienhaus) dadurch pro Jahr immerhin 55 Euro brutto ein.

Auch bei den anderen Wärmeprodukten würden rückläufige Beschaffungskosten für Öl und Gas an die Kunden weitergereicht, hieß es.

Anzeige

Typischer Haushalt spart 13 Euro beim Strom

Indes seien für die Stromkunden der LSW nur geringere Veränderungen zu erwarten. Dort sinkt zwar die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, jedoch steigen andere staatliche Umlagen und Entgelte von Netzbetreibern. Um dies zum Beispiel im Tarif L-Strom.basis (Grundversorgung) abzubilden, wird der Brutto-Arbeitspreis ab Silvester von 29,37 auf 28,26 Cent/kWh gesenkt. Hingegen steigt zugleich der jährliche Brutto-Grundpreis von 141,80 auf 148,94 Euro. Ein typischer Leipziger Haushalt (1800 kWh Verbrauch) spare so unterm Strich rund 13 Euro brutto im Jahr. Für Kleinstabnehmer könne es aber minimal teurer werden. Bei Bestpreis-Kunden falle die Senkung des Arbeitspreises mitunter nicht so stark ins Gewicht, weil sie schon in der Vergangenheit von Preiserhöhungen verschont blieben. Die Umlagen-Senkung werde aber auch an Bestpreis-Kunden weitergereicht.

18 Euro weniger Gas-Kosten im Eigenheim

Bei den Gaskunden müssten die LSW die vom Bund beschlossene, neue Kohlendioxid-Abgabe einkalkulieren, positiv wirkten sich auf den Preis geringere Beschaffungskosten und Netzbetreiber-Entgelte aus. Diesen Vorteil geben die Stadtwerke ab Januar 2021 zum Beispiel im Tarif L-Gas.basis (Grundversorgung) wie folgt weiter: Der Brutto-Arbeitspreis sinkt von 6,37 auf 6,28 Cent/kWh, zudem verringert sich der jährliche Brutto-Grundpreis von 139,23 auf 137,50 Euro. Für einen Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus (20 000 kWh Verbrauch) bedeute das eine jährliche Einsparung von rund 18 Euro brutto.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Über die konkrete Entwicklung ihrer Preise werden alle LSW-Kunden in den nächsten Tagen per Post informiert. Auch gibt es Infos und einen Preisrechner im Internet unter https://www.l.de/stadtwerke/extras/produktfinder-privatkunden/

Von Jens Rometsch