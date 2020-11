Ferry-Porsche-Stiftung: „Wir helfen Schulen bei der Digitalisierung“

Leipzig

Die Ferry-Porsche-Stiftung will Schulen bei der Digitalisierung unterstützen. Vorstandsvorsitzender Sebastian Rudolph sagt im Interview mit der LVZ: „Damit übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung.“

Bei der vergangenen Challenge zeichnete die Ferry-Porsche-Stiftung gemeinnützige Projekte aus. Warum konzentriert man sich beim zweiten Wettbewerb auf die Digitalisierung von Schulen?

Anzeige

Bildung und Digitalisierung gehören zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Den Schulen kommt dabei eine immens wichtige Rolle zu. Das gilt für Lehrkräfte und Schüler gleichermaßen. Es ist uns deshalb ein großes Anliegen, die Gesellschaft mit der Ferry-Porsche-Stiftung auch an dieser Stelle zu unterstützen – mit insgesamt einer Million Euro.

Geht die Ferry-Porsche-Stiftung diesen Weg auch vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung vor keiner Branche mehr halt macht und speziell die Autoindustrie vor große Herausforderungen stellt?

Die Digitalisierung ist weltweit eine große Herausforderung, zugleich aber eine große Chance. Gerade deshalb ist es äußerst wichtig, Kindern und Jugendlichen das passende Rüstzeug an die Hand zu geben. Und sie für das Thema zu begeistern. Mit der Ferry- Porsche-Stiftung wollen wir also mithelfen, junge Menschen auf die Berufs- und Lebenswelt vorzubereiten.

Die Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software ist laut mehreren Studien eher schlecht. Wie lässt sich das Ihrer Meinung nach ändern?

Durch Investitionen. In Hardware, in Software, in Konzepte und Lernmethoden. Wir sehen hier einen Nachholbedarf, der gemeinschaftlich angepackt werden muss. Die Ferry- Porsche-Stiftung möchte hierzu einen Beitrag leisten – unter dem Motto ‚Schule digital gestalten’. Ob einzelne Klassen, ein Jahrgang oder die gesamte Schule: alle können ihre Projektideen einreichen. Im Anschluss an unseren Wettbewerb helfen wir dann dabei, die digitalen Ideen in die Praxis umzusetzen.

Beim ersten Wettbewerb, den die Stiftung im November 2019 ausgerufen hat, haben gemeinnützige Initiativen aus Sachsen und Baden-Württemberg rund 600 Projekte eingereicht. Rechnen Sie mit einer ähnlichen Resonanz?

Das große Interesse an unserer ersten Ferry Porsche Challenge hat uns sehr gefreut. Wir hoffen inhaltlich auf weiterhin positive Resonanz, legen uns für „Schule digital gestalten“ aber keine Messlatte auf. Die Zielgruppe der Schulen ist dieses Mal deutlich kleiner, dafür gilt der Wettbewerb in ganz Sachsen und Baden-Württemberg. Jeder Beitrag ist willkommen.

Von Andreas Dunte