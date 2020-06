Leipzig

Die Preisträger der ersten Ferry Porsche Challenge stehen fest. Die mit jeweils 100.000 Euro dotierten ersten Preise gehen dabei auch an zwei Einrichtungen in der Messestadt, wie die Stiftung am Montag in Stuttgart mitteilte. Demnach können sich das Haptik-Labor der Universität Leipzig, das sich mit der Behandlung von Frühgeborenen beschäftigt, und der Verein „Irrsinnig Menschlich“, der Schülern mit psychischen Erkrankungen hilft, über die Ehrung freuen. Die beiden anderen Hauptpreisträger kommen aus Baden-Württemberg. Es sind die Vereine „aufwind“ ( Ludwigsburg) und „KinderHelden“ ( Stuttgart). Mit dem Spendenwettbewerb fördert die in Stuttgart ansässige Ferry-Porsche-Stiftung des Autobauers 70 gemeinnützige Projekte mit insgesamt 1,5 Millionen Euro.

Über einen der Sonderpreise von jeweils 75.000 Euro kann sich der Leipziger Verein „Elternhilfe für krebskranke Kinder“ freuen. Der Kreisseniorenrat Böblingen erhielt den zweiten Sonderpreise für besonderes ehrenamtliches Engagement. Weiterhin vergab die Ferry-Porsche-Stiftung fünf zweite Plätze mit je 50.000 Euro und neun dritte Plätze mit je 25.000 Euro.

Fördersumme auf 1,5 Millionen Euro erhöht

Die nach dem Gründer des Sportwagenbauers benannte Ferry-Porsche-Stiftung hatte 2020 an den Standorten Leipzig und Stuttgart erstmals einen Preis für gemeinnützige Projekte ausgelobt. Ursprünglich wollte die Stiftung für die Ferry Porsche Challenge eine Million Euro bereitstellen. Weil gesellschaftliches Engagement gerade in Corona-Zeiten wichtiger denn je ist, stockte die Stiftung die Fördersumme jetzt auf 1,5 Millionen Euro auf. „Die Krise bewältigen wir nur gemeinsam. Deshalb haben wir unser Fördervolumen um 500.000 auf 1,5 Millionen Euro erhöht“, sagte Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung der LVZ. So wolle man noch mehr gemeinnützige Projekte ermöglichen und die Auswirkungen der Corona-Krise mildern. Insgesamt hatten sich knapp 600 gemeinnützige Initiativen bei der Stiftung beworben. Mit einem solchen Ansturm habe man nicht gerechnet, so Rudolph. Zur Teilnahme aufgefordert waren 700 Initiativen aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft sowie Kultur und Sport.

70.000 Menschen haben am Voting teilgenommen

Auch beim Voting selbst sei die Beteiligung überwältigend gewesen. Über 70.000 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. Ein Expertenkreis bewertete dann die 35 Projekte mit den meisten Stimmen und gab eine Empfehlung an die Jury, die schlussendlich über die finalen Gewinner entscheiden durfte.

„Leicht fiel uns die Entscheidung über die Sieger nicht“, erklärt LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer, der gemeinsam mit Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) zur elfköpfigen Jury gehörte. In dieser saß auch Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Sohn von Ferdinand „ Ferry“ Anton Ernst Porsche, dem Namensgeber des Wettbewerbs und der Stiftung. Er sei beeindruckt von der Vielzahl der gemeinnützigen Projekte, die es verdient haben, unterstützt zu werden, sagte Emendörfer weiter.

Von André Böhmer/Andreas Dunte