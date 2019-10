Leipzig

Anlässlich des 30. Jubiläums der Friedlichen Revolution findet ab dem 5. Oktober das Festival „ Revolutionale“ im und am alten Karstadtgebäude statt. In den 16 Schaufenstern und der alten Verkaufsfläche wird es Kunstwerke, Performances und Debatten geben, an denen sich jeder beteiligen kann.

Im Mittelpunkt des Festivals steht ein Internationaler Runder Tisch, der am 7. und 8. Oktober im Gewandhaus tagt. Dazu kommen Vertreter von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen aus 25 Ländern zusammen.

Von ebu