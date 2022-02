Leipzig

Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt, viele werden dieser Tage trotzdem abgesagt – weil einfach keine Besucher kommen. Vor diesem Hintergrund startet am Freitag in Leipzig ein Aufsehen erregendes, mutiges Projekt: Auf der Alten Messe hat die Show „Feuerwerk der Artistik“ Premiere. Ein Programm mit Weltstars aus Artistik und Comedy, die man noch nie in Leipzig gesehen hat. Gleich drei Akteure sind mit einem „Silbernen Clown“ des Circus-Festivals Monte Carlo dekoriert. An der de facto Weltmeisterschaft der Artisten darf man nur auf Einladung von Prinzessin Stephanie von Monaco teilnehmen. Aber auch die übrigen Mitwirkenden haben angesehene Preise der Zirkuskunst gewonnen.

Ein Zeichen für die Branche setzen

„Wir möchten ein Zeichen setzen für unsere Branche und für die Künstler“, sagt Denny Renz, Hauptproduzent der Show. Der 42-Jährige ist nach eigenen Angaben ein Sprössling der weit verzweigten Zirkusdynastie Renz. Er war nie selbst Artist, sondern hat im technischen Bereich und im Management gearbeitet, unter anderem beim Cirque du Soleil und beim Zirkus Flic Flac. Mit Hilfe von Sponsoren und wohl auch mit Bundes-Wirtschaftlichkeitshilfen hat er ein vermutlich millionenschweres Programm auf die Beine gestellt, dem man nur wünschen kann, dass es beim Publikum genügend Beachtung findet.

Denny Renz (42) ist Hauptproduzent der Show „Feuerwerk der Artistik“. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Zwischen Nervenkitzel und Schwerelosigkeit

Zu den Weltklasse-Künstlern, die man in Leipzig noch nie gesehen hat, gehört Jongleur Viktor Kee. Der 52-jährige Ukrainer, der lange Zeit in den USA und der Schweiz gelebt hat, ist auch Tänzer und Model. Er spielt mit kleinen Bällen, als wären sie schwerelos, lässt sie förmlich an seinen Fingern kleben und gleiten. Damit ist er im Moulin Rouge und im Lido in Paris aufgetreten, im Friedrichstadtpalast in Berlin, im Mirage und im MGM Grand in Las Vegas.

In der gleichen Liga spielt Oleg Izossimov, einer der weltbesten Handstandartisten. Der 56-Jährige zeigt auf bezaubernd leichte und elegante Art eine kraftraubende Darbietung. Mit enormer Muskelspannung verdreht und balanciert er seinen Körper, dabei nur gestützt auf eine handtellergroße Fläche.

Beim Auftritt des Trios Assassins am Russischen Barren hält man vor Spannung die Luft an. Zwei Artisten tragen auf ihren Schultern ein fünf Meter langes, schwingendes Brett, schmal wie ein Schwebebalken. Der dritte Mann vollführt auf diesem Brett spektakuläre Sprünge. Besonderer Nervenkitzel: Die Untermänner stehen nicht auf festem Boden, sondern balancieren auf großen weißen Bällen.

Rhönrad-Comedian Konstantin Mouraviev, Jongleur Viktor Kee und Hula-Hoop-Artistin Alexandra Malter (von links) bringen das Publikum zum Staunen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Keine Tierdressuren in der Manege

Sehenswert sind aber auch alle anderen Darbietungen, von Comedian Andrej Jigalov über das Luftakrobatik-Duo Viktor und Nadia Polischuk oder Rhönrad-Comedian Konstantin Mouraviev. Die modern inszenierte Show läuft hintereinander weg, ohne Moderation – und sie braucht auch keine Worte. Was sie von einer Zirkusshow unterscheidet: Es gibt keine klassische Manege mit Sägespänen und keine Tierdressuren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ersten Reihe sind ohne Barriere mittendrin im Geschehen. Das elegante Zirkuszelt ist übrigens auch gut geheizt.

Wie besonders dieses Programm ist, war in der Probe am Mittwoch zu sehen. Die Künstlerinnen und Künstler saßen selbst mit im Zuschauerraum – und waren so geflasht von den Darbietungen, dass sie fast verpassten, für ihren eigenen Auftritt auf die Plätze zu gehen. Einige standen am Rand und fotografierten die Show der Kollegen. Und das, obwohl normalerweise jeder selbst Wert darauf legt, der Star eines Programms zu sein. Doch in den vergangenen zwei Jahren konnten viele Artistinnen und Artisten kaum auftreten.

Spielzeiten: vom 11. Februar bis 6. März immer dienstags bis sonntags auf der Alten Messe zwischen Hit-Markt und Porta. Vorstellungen jeweils um 15 und 19 Uhr, Montag ist spielfreier Tag.

Ticketpreise: 49,80 bis 26 Euro, Buchung unter www.feuerwerkderartistik.de

Von Kerstin Decker