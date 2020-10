Leipzig

Ist der Albtraum in Leipzig-Paunsdorf vorbei? Nach insgesamt drei versuchten Kindesentführungen am Dienstagmorgen kommt ein tatverdächtiger Mann womöglich noch heute in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwochmorgen auf LVZ-Anfrage mit. Gegen den Mann, der am Dienstagnachmittag nahe des Paunsdorfer Wäldchens vorläufig festgenommen worden war, bestehe dringender Tatverdacht, so Behördensprecherin Maria Braunsdorf. Ob gegen ihn ein Haftantrag gestellt wird, müsse allerdings die Staatsanwaltschaft anhand der vorliegenden Beweislage entscheiden.

Stoppte Kinderfänger auch Auto ?

Der Verdächtige, Mitte 30 und südländischen Typs, soll am Dienstag gegen 6.45 Uhr versucht haben, in der Nähe des Paunsdorfer Wäldchens nacheinander drei Mädchen (4, 4, 7) zu verschleppen. Die Kleineren waren in Begleitung ihrer Eltern auf dem Weg in die Kita „Kleiner Kiebitz“ in der Bisamstraße, als der Täter versuchte, sie wegzuzerren. Die Siebenjährige wollte zum Unterricht in die Theodor-Körner-Grundschule. Doch die Opfer und ihre Begleiter wehrten sich massiv. Außerdem griffen Passanten ein, welche die Taten zufällig beobachteten. Somit gab der fremde Mann seine Entführungspläne auf und floh vom Tatort.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wenig später wurde das Auto einer 26-Jährigen in der Paunsdorfer Wiesenstraße von einem Unbekannten gestoppt, der mitfahren wollte. Nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Täter um den auf der Flucht befindlichen Kinderfänger handelte. Weil die Autofahrerin sich aber weigerte, den Fremden mitzunehmen, schlug er sie und rannte weg.

Einsatzkräfte bleiben vor Ort

Obwohl der mutmaßliche Täter möglicherweise schon gefasst ist, werde die Polizei ihre verstärkte Präsenz in Paunsdorf aufrechterhalten, kündigte die Behördensprecherin an. Die Bereitschaftspolizei sei angewiesen, die Schulwege und das Umfeld von Kindertagesstätten abzusichern. Auch Mitarbeiter des Streifendienstes seien sensibilisiert worden, vor Unterrichtsbeginn und während der Zeit, in der Kindergartenkindern in den Einrichtungen abgegeben werden, deutlich präsenter zu sein als im Normalfall.

Zur Galerie Drei Mädchen versuchte ein Mann in Leipzig-Paunsdorf zu entführen. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Täter ein.

Auch im übrigen Stadtgebiet wolle die Polizei so agieren, sagte Braunsdorf. Man könne nie ganz sicher sagen, wie sich ein möglicher Täter verhält. Denn sofern sich der aktuelle Tatverdacht nicht bestätigen und der Kinderfänger noch immer auf freiem Fuß sein sollte, könnte er nunmehr das gesicherte Paunsdorf meiden und in einem anderen Stadtteil zuschlagen. „Verständlicherweise besteht nach den Vorfällen eine gewisse Beunruhigung in der Stadt“, so die Polizeisprecherin, „da möchten wir für mehr Sicherheit sorgen.“

Ermittler prüfen ähnliche Fälle

Selbst dann, wenn gegen den aktuell Verdächtigen Untersuchungshaft angeordnet werden sollte, werde man nicht umgehend alle Einsatzkräfte abziehen, sondern sich bemühen, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Parallel werde auch geprüft, ob es in der jüngsten Vergangenheit weitere ähnlich gelagerte Fälle in anderen Kindereinrichtungen gegeben hat, die mit den Vorfällen in Paunsdorf in Zusammenhang stehen könnten.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo weiterhin unter 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring