Feuer im Helios Park-Klinikum gelegt – Patient vor Gericht

Leipzig

Zwei Brände binnen eines Tages am Helios Park-Klinikum Leipzig beschäftigen derzeit das Landgericht. Am 14. März dieses Jahres soll ein 61 Jahre alter Patient in seinem Zimmer zunächst das Bettzeug angezündet haben. „Es wurde Feueralarm ausgelöst“, sagte der Staatsanwalt zum Auftakt des Prozesses. Das Personal habe die Flammen rasch löschen können. Nur wenig später allerdings soll der 61-Jährige im Speiseraum erneut ein Feuer gelegt haben – diesmal ging die Gardine in Flammen auf. „Ein zufällig anwesender Bauarbeiter löschte diese, bevor sie Gebäudeteile erfassen konnten“, so der Staatsanwalt weiter.

Aufgrund seiner Demenzerkrankung sei Klaus O. allerdings nicht in der Lage, das Unrecht seiner Taten einzusehen. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von seiner Schuldunfähigkeit aus. In einem Sicherungsverfahren muss die 6. Strafkammer des Gerichts nun über die dauerhafte Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung, den Maßregelvollzug, entscheiden. Seinen eigenen Worten zufolge zündelte der Rentner aus Ärger. „Ich wollte einen meiner beiden Söhne anrufen, durfte aber nicht“, sagte er.

„Mein Auto flog in die Luft“

Nach Aktenlage hatte der Senior bereits sein Auto in seinem Wohnort in Kemberg ( Landkreis Wittenberg) in Brand gesteckt. Das Feuer erfasste auch das Eigenheim. „Mein Auto ist in die Luft geflogen“, berichtete er vor Gericht. Er habe damit aber nichts zu tun. „Erst lag ich auf dem Sofa, dann plötzlich neben dem Auto. Das verstehe ich auch nicht.“ Die 6. Strafkammer hat bis 7. November noch zwei Verhandlungstage anberaumt.

Wie berichtet, brannte es am 17. September erneut in dem Klinikum in Probstheida. Ebenfalls aus Ärger soll ein 60-jähriger Patient in der Notfallstation sein Bettzeug angezündet haben. Bei diesem Feuer wurden ein Pfleger und eine Patientin verletzt. Beide erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der mutmaßliche Brandstifter blieb unverletzt. S. K.

Von S. K.