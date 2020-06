Feuer in Leipziger Südvorstadt: Feuerwehr findet zweite Leiche

Leipzig

Nach dem verheerenden Brand am frühen Montagmorgen in der Leipziger Südvorstadt ist eine zweite Leiche geborgen worden. Wie Polizeisprecher Philipp Jurke auf LVZ-Anfrage mitteilte, fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr den Toten im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen. Der Leichnam soll sich im Stockwerk über der Brandwohnung befunden haben. „Nach unseren Informationen war diese Wohnung aber nicht vom Brand betroffen“, so Jurke. Die Identität des Mannes sei noch unbekannt. „Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.“ Beide Leichen werden nun in der Rechtsmedizin obduziert.

Brandursachenermittler suchen Spuren

Das Feuer war nach Informationen der Polizei gegen 6.10 Uhr in der neunten Etage eines Hochhauses an der Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe des Alexis-Schumann-Platzes ausgebrochen. Weil er sich offenbar vor den Flammen retten wollte, sprang ein Mieter aus dem Fenster. Obwohl er umgehend medizinisch versorgt wurde, starb er noch am Ort des Geschehens an seinen schweren Verletzungen. Auch seine Identität ist bislang noch unklar, teilte der Polizeisprecher mit.

Seit den Vormittagsstunden sind Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in dem Gebäude und suchen nach Spuren. Bisher gibt es nach Angaben der Polizei noch keine gesicherten Erkenntnisse, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße ist ein Mann gestorben.

Von Frank Döring