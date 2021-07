Feuerwehr Leipzig und sächsische Bundeswehreinheit wollen in Krisenregion helfen

Leipzig

Zur Bewältigung der verheerenden Folgen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands schickt auch die Feuerwehr Leipzig und sächsische Standorte der Bundeswehr Hilfe nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In Leipzig stehen für solche Fälle Katastrophenschutzzüge zur Verfügung, meldete die Feuerwehr Leipzig am Freitag. Der Führungsstab bereite „eine mögliche Inanspruchnahme der Einsatzkräfte vor“, hieß es auf Twitter. Welche Technik möglicherweise in die Eifel oder andere Krisengebiete geschickt werden kann, was konkret vor Ort gebraucht wird und welche Kräfte für den Hilfseinsatz zur Verfügung stehen, werde aktuell abgefragt, erklärte ein Sprecher.

Der Leiter der Branddirektion Leipzig, Axel Schuh: „Der Freistaat Sachsen hat bei uns angefragt, welche Einheiten wir im Bedarfsfall zur Verfügung stellen können. Wir haben Einheiten zur medizinischen Betreuung, Rettung und Hochwasserschutz vorgeplant.“ Wann die genau in den Westen des Landes fahren, steht aber noch nicht fest. „Das wird abgefordert, wenn Hilfskräfte vor Ort abgelöst werden müssen oder andernorts weitere gebraucht werden“, so Schuh. Um im Fall des Anrufs sofort handeln zu können, werde der Einsatz frühzeitig vorbereitet. „Dann sind wir binnen anderthalb Stunden abreisebereit“, erklärt der Branddirektor.

Vom Übungsplatz ins Krisengebiet: Sachsens Soldaten helfen mit

Auch Bundeswehrsoldaten aus Sachsen helfen den Menschen in den Hochwasserregionen. So zogen Panzergrenadiere aus Marienberg direkt vom Truppenübungsplatz in Baumholder in Rheinland-Pfalz, wo sie sich zum Training befanden, am heutigen Freitag in den Hochwassereinsatz. Die Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 371 aus dem Erzgebirge rückten mit schwerer Technik an.

Nach Informationen der LVZ leisten sie mit einem Bergepanzer und zwei Lkw in der stark vom Hochwasser betroffenen Region Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz Amtshilfe. Mit dem Bergepanzer können ganze Straßen freigeräumt werden. Im Gefechtsfall bergen sie beschädigte Panzer oder Lkws. Die Lastwagen sollen beim Abtransport von angeschwemmten Großteilen helfen. Starkregen hat entlang der Ahr zu massiven Überschwemmungen, zu Zerstörung und Todesopfern geführt. Der Einsatz ist zunächst bis Anfang nächster Woche geplant. Zum Panzergrenadierbataillon 371 gehören rund 650 Soldatinnen und Soldaten.

Von thl/ak