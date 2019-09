Leipzig

Straßenbahnwaggons anheben, Atemschutzgeräte bedienen, Menschen aus großer Höhe abseilen: Derzeit sind 19 Feuerwehrleute aus Leipzigs Partnerstadt Addis Abeba in der Messestadt. Nach einer allgemeinen Einführung besuchen sie bei ihren Leipziger Kollegen verschiedene Lehrgänge, unter anderem im Straßenbahnhof Angerbrücke und auf dem Übungsgelände der Feuerwehr. Das teilten das Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt und die Branddirektion am Montag mit. Ein ähnlichen Besuch gab es schon im Jahr 2017.

Hintergrund: Mindestens vier Millionen Menschen leben im Großraum der äthiopischen Hauptstadt, und die Metropole wächst rasant. Wie es aus dem Leipziger Rathaus heißt, waren im Jahr 2018 Vertreter der Branddirektion in Addis Abeba und analysierten die Rettungsstrukturen in Leipzigs Partnerstadt. Ergebnis: Es gibt immer mehr Hochhäuser und in Folge des zunehmenden Verkehrs kommt es auch zu mehr Unfällen. Dazu kommt noch, dass die Metropole seit kurzem eine Straßenbahnlinie hat – auch auf dem Gebiet wollen die Leipziger Kollegen ihr Wissen weitergeben.

Feuerwehrleute als Multiplikatoren

Im März 2019 erstellten die Leipziger Kameraden schließlich gemeinsam mit dem Führungspersonal der äthiopischen Feuerwehr ein Konzept für die Ausbildung. Im Rahmen des sogenannten Nakopa-Projekts zur „Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Rettungswesen“ sind nun die Feuerwehrleute aus Addis Abeba in Leipzig. Zwei Jahre lang läuft das Projekt – und wird vom Bund mit knapp 276.000 Euro gefördert. Die äthiopischen Feuerwehrleute sollen dabei als Multiplikatoren eingesetzt werden und ihr Wissen aus den Lehrgängen in Leipzig später an ihre Kollegen in Addis Abeba weitergeben.

Von luc