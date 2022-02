Leipzig

Auf der Alten Messe gastiert gerade die Show „Feuerwerk der Artistik“. Abend für Abend werden dort Weltklasse-Darbietungen in die Manege gezaubert – von Artistinnen und Artisten aus aller Welt, darunter 19 Ukrainer und zehn Russen. „Für sie ist die Situation wirklich schwer. Sie haben heute morgen viel telefoniert und sind mit ihren Gedanken in der Heimat“, berichtete Denny Renz, der Hauptproduzent der Show. Beim Frühstück im Hotel lagen sich Ukrainer und Russen in den Armen, haben zusammen geweint und die Situation zusammen betrauert.

„Wir sind alle eine Familie“

In der Show haben die Künstlerinnen und Künstler Nerven wie Drahtseile. Aber als Privatleute sind sie an diesem Tag geschockt und fassungslos. „Wir sind alle eine Familie“, heißt es im Zirkuszelt. „Ein Foto ist okay, aber wir Artisten sind keine Politiker. Wir haben mit der Situation nichts zu tun und wollen dazu nichts sagen“, stellt der russische Handstand-Akrobat Oleg Izossimov (56) klar. Einer seiner Mitstreiter, der ukrainische Jongleur Viktor Kee, hat Leipzig am Morgen kurz entschlossen verlassen, um von Berlin aus in die USA zu fliegen, wo er seinen Zweitwohnsitz hat. Dort will der 52-Jährige nun auf seine Familie warten – in der Hoffnung, dass Ehefrau und Kinder die ukrainische Heimat irgendwie verlassen können, um ebenfalls in einen Flieger gen Amerika zu steigen.

Der Ukrainer Viktor Kee (links) ist kurz entschlossen aus Leipzig abgereist. Sein russischer Kollege Oleg Izossimov will mit Politik nichts zu tun haben. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Rückkehr in die Heimat ist ungewiss

Für alle anderen Künstler aus der Ukraine ist die Situation mehr als ungewiss. In zehn Tagen endet ihr Leipzig-Gastspiel. „Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht“, erzählt der 34-jährige Sergej aus der Akrobatik-Truppe „Mystery of Ocean“. „Wir haben Flugtickets nach Hause gekauft, aber der Luftraum über der Ukraine ist jetzt zu.“ Bei Freunden in Stuttgart könnte die vierköpfige Artistengruppe einstweilen bleiben. Aber Sergejs Frau, die Kinder und die gesamte Familie sind ja in der Ukraine. Ähnlich geht es den Luftakrobaten Viktor und Nadia Polischuk, die ihr sechsjähriges Kind bei den Großeltern in der Ukraine gelassen haben. Oder dem Regisseur Massimiliano Sblattero: Er ist Italiener, seine Freundin Ukrainerin. Vor vier Tagen kam sie nach Leipzig, um ihn zu besuchen. Ihren sechsjährigen Sohn hat sie bei der Oma gelassen.

Schwer betroffen von den Kriegsnachrichten aus der Ukraine sind Regisseur Massimiliano Sblattero (links) und Hauptproduzent Denny Renz (rechts) von der Show "Feuerwerk der Artistik". Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Gegenseitig zeigen sich die Stars der Manege aktuelle Videos aus der Heimat, in denen russische Kampfflugzeuge über die Häuser ihrer Angehörigen fliegen, in denen Explosionen zu sehen und Raketeneinschüsse zu hören sind. Gut möglich, dass es die Ukraine nicht mehr gibt, wenn sie dorthin zurückkehren – und dass ihre Heimat dann zu Russland gehört. Oder den Status einer Sonderzone trägt.

„Wir sind eine Familie“ sagen Regisseur Massimilano Sblattero und Akrobat Sergej (ganz rechts) aus der Truppe „Mystery of Ocean“ und das gesamte Team der Artisten. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Wir sind alle Profis“

„The show must go on“, dieser Spruch gilt auch in dieser schweren Krise im Zirkuszelt auf der Alten Messe. „Wir sind alle Profis, und wir sind alle Freunde“, versichert Akrobat Sergej. Er will damit sagen, dass während der Show alle Artisten mit voller Konzentration am Start sind und der Auftritt ihnen auch ein bisschen hilft, die Sorgen für kurze Zeit zu vergessen. Gesamtorganisator Denny Renz will mit den Erlösen der noch kommenden Auftritte seine Künstler unterstützen, die wegen des Krieges in Deutschland stranden und nicht nach Hause kommen.

