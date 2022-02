Fieser Kommerz, große Romantik oder bloß ein Kilo Mett – Leipziger Gedanken zum Valentinstag

Leipzig

Das Angebot klingt nett. Zum Valentinstag wirbt Apollo in der Grimmaischen Straße damit, gemeinsam im Optikerladen einzukaufen und 50 Prozent auf die zweite Sonnenbrille zu bekommen. Gilt auch mit Sehstärke. Aber ob das wirklich so eine gute Idee ist? Das tägliche Gegenüber dank neuer Dioptrien besser zu erkennen, kann auch nach hinten losgehen. Und Offerten wie diese lassen die alte Frage aufkommen, für wen der Tag der Liebenden gut ist, außer für die Kommerzmaschine. Ist er ein Katalysator für Romantik oder nervt er bloß?

Die gnadenlose Sicht eines Leipzigers ist seit zehn Jahren ein Youtube-Hit und bald bei sieben Millionen Klicks angelangt. „Der Valentinstag ist eine aufgezwungene Geschäftsidee aus den USA“, poltert der Opa mit Mütze, als er von einem Kamerateam befragt wird – nachdem er darüber philosophiert hat, was die besonders florierende Floristik mit der Defloration zu tun haben könnte. Fest steht jedenfalls: Er schenkt, wann er will; „ich bin nicht an diesen Scheißtag gebunden“.

In zwei mittlerweile legendären Interviews äußert sich dieser ältere Herr zum Valentinstag. Die Videos davon wurden zu echten Youtube-Hits. Quelle: Screenshot/Sachsen Fernsehen

Romantisches Mett

Betrachtet man eine frühere Edeka-Werbung, möchte man lachend zustimmen: Exklusiv zum Valentinstag gab’s ein Kilo Thüringer Mett für nur 2,99 Euro – ohne Zweifel ein Geschenkklassiker. Obwohl sich Vegetarier etwas anderes einfallen lassen müssen. Wirbt Leipzig auch so extravagant? In der Innenstadt, die gerade wegen Corona arg um Kundschaft zu kämpfen hat, zeigt ein Streifzug vorbei an den Schaufenstern: Viele Läden verweisen überraschend dezent auf die kommerziellen Vorteile des 14. Februar.

Spezielles Angebot: Vor Jahren warb Edeka mit Thüringer Mett zum Valentinstag. Quelle: Screenshot

Logisch, dass hier und da eine Menge Herzen kleben. In Parfümerien wie Douglas zum Beispiel. In allen Filialen eines großen Kaffeerösters gibt’s zum Tag des Amor die Tchibo-Card, die 14 Prozent Rabatt gewährt, im Netz zu bestellen unter dem Code „Liebe14“. Intimissimi kehrt in seinem Shop in der Petersstraße heraus, dass es am Montag mal wieder Zeit ist, aufreizende Dessous zu erwerben. Ein Appell an die Fleischeslust also. Womit wir wieder beim Thüringer Mett wären.

Alibi für Schnulzen

Optisch krachen lässt es Schokoladenriese Lindt in der Grimmaischen Straße mit einer auffälligen Werbung. Wogegen Blumenläden gar nicht viel Aufwand betreiben müssen – selbstredend blüht ihnen einer der einträglichsten Tage des Jahres. Aber vom Kommerz mit verordneten Bekenntnissen mal abgesehen: Befürworter dieses Rituals gibt es genug, sonst würde es ja nicht funktionieren. Für viele ist der Valentinstag eine wichtige Geste, um die Wertschätzung einer Beziehung zu betonen. Für Introvertierte ein Vehikel, Gefühle zu zeigen. Für Freunde der Schnulzen die beste Chance, sich mit sonst verpönten Filmen („Titanic“) austoben zu können, bis der Arztroman kommt.

So weit die Befürworter, also die Schimpfgegner. Ihnen gegenüber stehen diejenigen, denen der unbekannte Leipziger aus der Seele meckert: Der 14. Februar ist ein ähnliches Konsum ankurbelndes Instrument wie Halloween. Pärchen setzen sich unter Druck, ein möglichst aussagestarkes Geschenk aufzustöbern, Singles bekommen vor Augen gehalten, wie allein sie sind. Und Instagram und Co. werden mit Bildern von Knutschenden überflutet. Und dann kratzt noch das verdammte Klimagewissen: Blumen haben vor allem im Winter einen enormen CO2-Abdruck wegen langer Transportwege und hoher Energiekosten.

Tja, diese Montage

Vor allen Dingen: Jeden Tag sollte Valentinstag sein. Einen kleinen Schritt in diese Richtung geht immerhin Apollo. Das Brillenangebot gilt nämlich nicht nur am Valentinstag, sondern bis Ende des Monats. Das erleichtert anno 2022 ein paar wenigen die Entscheidungsfindung. Denn ausgerechnet dieses Jahr fällt der Valentinstag auf einen Montag. An dem sie sich entscheiden müssen, ob sie Liebe säen oder ohne große Nächstenliebe spazieren gehen.

Von Mark Daniel