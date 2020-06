„Fight for your future“: Demo fordert solidarische und soziale Welt

Leipzig

„Der 1. Juni ist unser Tag!“ Dieses Datum wählten rund 400 junge Leipziger ganz bewusst für ihren „politischen Kampftag“. Ein Bündnis aus Schülern, Studenten und Auszubildenden zog am Internationalen Kindertag unter dem Motto „Fight for your future“ („Kämpft für eure Zukunft“) durch den Leipziger Süden. Auf Transparenten und in Sprechchören ging es Pfingstmontagabend um soziale Gerechtigkeit, Solidarität und den Kampf gegen Neonazis. „Grundrechte schützen – mit Abstand zu Antisemitismus, Rechten und Verschwörungsidioten“, stand auf einem Spruchband.

Mit einer Kundgebung auf dem Bayrischen Platz begann der „Tag der Jugend – Fight for your future“ am 1. Juni 2020. Quelle: Christian Modla

Anzeige

Bereits 2019 war das Bündnis am 1. Juni auf die Straße gegangen. „Seitdem ist viel passiert, geändert hat sich nichts. Zumindest nicht zum Guten“, sagte ein Sprecher bei der Auftaktkundgebung auf dem Bayrischen Platz. Man wolle nicht zusehen, „wie die Zukunft vor die Hunde geht“. Die Corona-Krise zeige einmal mehr „die Missstände unserer Gesellschaft“. Kritisiert wurde, dass Großkonzerne durch Milliardenhilfen am Leben gehalten würden, während kleine Firma pleitegingen.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Hoffnungsschimmer im „Kampf für ein besseres Morgen“ sei die 2019 an „Aufschwung gewinnende Umweltbewegung“, so die Aktivisten. „Immer mehr Jugendliche wollen ihre eigene und die Zukunft unseres Planeten nicht einfach aufgeben.“

Schweigeminute für George Floyd bei der Demonstration „Tag der Jugend – Fight for your future“ am 1. Juni 2020. Quelle: Christian Modla

Vom Bayrischen Platz zog die Demo bis in die Kochstraße, zum Werk 2. In einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer George Floyd, dem bei einem Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommenen Afroamerikaner.

Am Werk 2 endete die Demo gegen 20 Uhr friedlich. Laut Polizei bildeten sich dann kleinere Gruppen, und es kam zu Steinwürfen, Baustellenabsperrungen wurden umgestoßen.

Von S. K.