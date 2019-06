Leipzig

Unter dem Motto „Fight for your Future“ sind am Samstagabend etwa 500 Demonstranten durch Leipzig gezogen, so Beobachter vor Ort. Auf Transparenten und in Parolen forderten die Teilnehmer mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz und mehr Engagement gegen Rechts.

Der Zug – angemeldet war für 2000 Menschen – setzte sich gegen 19 Uhr am Lene-Voigt-Park im Leipziger Osten in Bewegung gen Innenstadt. Von da ging es über den Augustus- und Wilhelm-Leuschner-Platz auf die Karl-Liebknecht-Straße und ans Connewitzer Kreuz. Am Herderplatz soll die Veranstaltung gegen 22 Uhr ihr Ende finden.

joka