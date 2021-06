Leipzig

Wer im Leipziger Westen Pakete und Briefe verschicken oder abholen will, kennt die Post in der Nonnenstraße. Es ist die größte und meist frequentierte Filiale in Plagwitz und auch in den umliegenden Stadtteilen. Lange Schlangen und Wartezeiten sind hier keine Seltenheit – gerade seitdem die Öffnungszeiten verkürzt wurden und nur noch zweimal in der Woche am Nachmittag geöffnet ist. Doch seit einigen Tagen ist die Poststelle geschlossen – wegen Personalmangel hieß es zuerst, dann wurde Krankheit als Grund angegeben. Der Frust ist groß – „Saftladen“ steht in großen Lettern neben einem Schließungs-Hinweis und der Bitte um Entschuldigung.

So werden die Kunden vertröstet. Quelle: Robert Nößler

Kundinnen und Kunden stehen vor verschlossenen Türen und fragen sich, was los ist in der Poststelle und auch, wie sie jetzt noch an ihre Pakete kommen, die in der Filiale sieben Tage zur Abholung bereit liegen. „In einem solchem Fall sollen die Pakete umgelagert und die Kunden benachrichtigt werden“, erklärt DHL-Sprecher Mattias Persson auf LVZ-Anfrage. Die Post aus dem Standort Nonnenstraße soll in zwei Packstationen in der Zschoscherschen Straße 42 und 79 eingelagert und könne dort rund um die Uhr, auch ohne vorherige Registrierung, mit dem Benachrichtigungsschein abgeholt werden. Noch ist das nicht der Fall, wie eine Stichprobe der LVZ vor Ort ergab.

„Die Filialen in der Umgebung wissen Bescheid und wurden entsprechend auf ein erhöhtes Aufkommen vorbereitet“, so Persson weiter. Es hätte Bestrebungen gegeben, Personal aus anderen Filialen vorübergehend in der Nonnenstraße einzusetzen – doch kurzfristig sei dies nicht umsetzbar gewesen.

So reagieren die Kunden. Quelle: Robert Nößler

Filiale schließt Ende August

Über die genauen Umstände wie auch die Dauer der Schließung konnte der Post-Sprecher keine Auskunft geben – dies liege im Zuständigkeitsbereich der Betreiberin. Nur so viel steht fest: Die Betreiberin der Filiale hat zu Ende August gekündigt. Dann wird die Post in der Nonnenstraße definitiv schließen. Es wird für den Leipziger Westen aber ein Ersatz in der Nähe geschaffen: Am 16. August soll eine neue Postfiliale in der Zschocherschen Straße 16a eröffnen. Ob am Standort Nonnenstraße bis zur Schließung in zwei Monaten noch Briefe verschickt und Pakete abgeholt werden können, bleibt abzuwarten.

Von Lilly Günthner